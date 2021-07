Schianto in moto sul lungolago, restano serie le condizioni del 19enne ferito

Capodimonte - Nell'incidente ha perso la vita Federico Baldo di 21 anni

Capodimonte – Schianto in moto sul lungolago di Capodimonte, restano serie le condizioni del 19enne rimasto gravemente ferito. A.P., residente a Capodimonte, resta in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Federico Baldo

Nell’incidente, avvenuto nella notte tra venerdì a sabato su viale Regina Margherita, è morto Federico Baldo, 21enne di Montefiascone. Fatale è stato l’impatto con un’auto in sosta nei pressi della curva all’altezza della chiesa di San Rocco mentre il giovane era in sella alla sua moto da cross 125.

Per Federico vani il tentativo di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118 e l’intervento all’eliambulanza per un trasporto d’urgenza a Roma. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il corpo è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria: per martedì la pm Paola Conti ha chiesto che vengano eseguiti l’esame esterno e quello tossicologico.

A Montefiascone dolore per questa morte così prematura e improvvisa. In tantissimi si stanno stringendo alla famiglia di Federico, che abitava in località Le Mosse. Era una ragazzo buono, gentile, sorridente, conosciuto e amato.

Per il 21enne lo stesso tragico destino del padre Maurizio, morto nel 2003 anche lui in un incidente in moto vicino ad Orvieto.

