Talete, approvati il bilancio e il Piano operativo annuale 2021

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È stato approvato nella tarda mattinata di oggi il bilancio 2020 di Talete Spa, che chiude in positivo, ma che si trascina dietro le note difficoltà gestionali.

Presenti a palazzo Gentili, oltre all’amministratore unico di Talete Salvatore Genova, 24 soci rappresentanti il 71,36% del capitale sociale.

È stata confermata fiducia alla società con l’approvazione del Piano operativo annuale 2021, che potrà garantire, con l’arrivo degli auspicati finanziamenti, la prosecuzione del piano degli investimenti.

Nel corso della riunione è stato inoltre approvato l’aggiornamento per la convenzione del servizio idrico ed è stato affidato all’amministratore unico l’incarico di interloquire con Ega per proseguire le attività legate all’eventuale ingresso di un partner privato.

Infine, è stato approvato un piano di riorganizzazione aziendale per far fronte alle nuove esigenze societarie e per fornire un servizio di qualità sempre migliore ai cittadini.

