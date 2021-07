Trebotti Leader per la Sostenibilità del vino, da 18 anni progetti innovativi dei vignaioli biologici del Lazio

Castiglione in Teverina - Nel 2019, uno studio del Cmcc (Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici) ha dimostrato il raggiungimento della carbon neutrality per l'azienda - I tre fratelli così diventano tra i primi Vignaioli carbon neutral al mondo

Condividi la notizia:











Castiglione in Teverina – sponsorizzato – E’ di pochi giorni fa la notizia che un sistema di rilevazione satellitare ha registrato una temperatura al suolo in Siberia di 48°C. Quello che può sembrare un bizzarro aneddoto non è altro che l’ennesima situazione estrema indicativa del cambiamento climatico ormai in atto da molti anni. E non c’è bisogno di spingersi fino in Siberia, basta osservare quello che è successo di recente in Germania e Belgio con le alluvioni che hanno causato centinaia di morti e dispersi e quello che succede sempre più spesso nel nostro Paese: eventi di siccità estrema, “bombe d’acqua”, tropicalizzazione del clima, raccolti distrutti da grandinate devastanti, invasione di specie animali e vegetali aliene. Eventi che, se in passato erano del tutto occasionali e rari, col passare del tempo stanno diventando sempre più frequenti.

Come ormai è risaputo, la causa principale del cambiamento climatico è il drastico aumento di gas serra nell’atmosfera. Tra questi l’anidride carbonica primeggia in quanto a responsabilità. Ed esistono solamente due modi per contrastare questo problema: ridurre le emissioni di CO 2 o assorbire la CO 2 dall’atmosfera. La combinazione di queste due azioni è l’unica soluzione al problema dei cambiamenti climatici.

Castiglione in Teverina – Azienda Tre Botti

Il settore agricolo è vittima e carnefice di questa situazione. Vittima perché come accennato è il primo a soffrire per gli eventi legati al mutamento del clima (siccità, grandinate, ecc.), carnefice perché il settore agricolo è tra i principali emettitori di gas serra in atmosfera. La produzione del cibo, infatti, è causa del 37 % delle emissioni globali.

E quindi proprio questo settore deve dare l’esempio attraverso l’innovazione e l’utilizzo di pratiche virtuose. Nella Tuscia troviamo una delle aziende leader in Italia per innovazione ed ecosostenibilità, l’azienda biologica Trebotti. La Trebotti è un’azienda agricola situata a Castiglione in Teverina (VT) che dalla fondazione nel 2003 si impegna per diminuire al minimo l’impatto delle sue produzioni ed è stata una delle prime aziende italiane a misurare e certificare la carbon footprint (analizzando emissioni ed assorbimenti di anidride carbonica) dei vini prodotti. All’interno del progetto VINI3S, “Sostenibilità ambientale nella produzione di vini Salubri e di qualità Superiore”, con la collaborazione del professor Riccardo Valentini è stato calcolato l’impatto ambientale delle produzioni come emissioni di gas climalteranti.

Il Prof. Riccardo Valentini, insieme a tutti i componenti dell’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) nel 2007 ha vinto il Premio Nobel per la Pace. Forse non è immediato il collegamento tra la lotta ai cambiamenti climatici e la Pace. Il Centro di monitoraggio per gli sfollati interni (IDMC) ha calcolato che 23,9 milioni di persone hanno dovuto trasferirsi nel 2019 a causa di disastri connessi al cambiamento climatico.

Fonte: International Displacement Monitoring Center

E proprio grazie alla collaborazione che con terra system e alla tecnologia Eddy Covariance sviluppata dal Prof. Riccardo Valentini, la Trebotti nel 2012 ha misurato, tra i primi al mondo, le emissioni dei vigneti per un anno. Questa analisi poi, attraverso l’utilizzo del LCA – Life Cycle Assessment (Analisi del ciclo di vita), è stata integrata con le informazioni riguardo le emissioni dovute a tutto il resto (materiali, energia, carburante, consumi idrici, ecc.)

Castiglione in Teverina – Azienda Tre Botti

Questo ha permesso di capire ed analizzare le criticità in termini di emissioni del processo produttivo ed agire in modo da ambire alla carbon neutrality. Da questi studi sono nati molti dei progetti di innovazione e sostenibilità messi in atto dall’azienda in 18 anni di attività e tuttora in corso. Infatti proprio in questi giorni è partito un nuovo progetto sperimentale dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione): Progetto pilota “Modelli previsionali della vite di supporto alle decisioni aziendali”, di durata triennale che coinvolge l’Azienda Biologica Trebotti insieme ad altre 10 aziende dei comuni di Castiglione in Teverina e Civitella d’Agliano.

Castiglione in Teverina – Azienda Tre Botti

Questo progetto è legato alla sottoscrizione del Decreto Sostenibilità, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale grazie al quale l’Italia è il primo paese europeo a dotarsi di un “Sistema Nazionale sul Vino Sostenibile”. Lo scopo, grazie alla dotazione di uno standard unico nazionale di sostenibilità per il settore vitivinicolo, è arrivare a definire un logo unico per le bottiglie sostenibili sul modello neozelandese che proprio con la produzione “green” sta ottenendo grandi risultati sui mercati. Il progetto si pone, come da scheda tecnica dell’Arsial i seguenti obiettivi:

monitorare il livello di rischio delle patologie (peronospora, iodio, tignola/tignoletta) e di conseguenza pianificare i trattamenti fitosanitari veramente necessari, andando così a ridurre l’impatto ambientale;

valutare, attraverso un bilancio idrico svolto in tempo reale, il fabbisogno idrico, evitando lo spreco di acqua;

valutare il reale fabbisogno di nutrienti, evitando lo spreco di concimazioni;

razionalizzare la gestione agronomica (acqua, concime, fitosanitari) con conseguente contenimento di spesa;

aumentare l’efficienza del lavoro(da remoto)e la capacità gestionale di lotti agricoli multipli geograficamente distanti.

E questo progetto in corso va ad arricchire la già nutrita lista di attività sperimentali svolte.

Ad esempio, ispirandosi alla Blue Economy e sempre in collaborazione con il DIBAF dell’Università della Tuscia e il CRA-VIC di Arezzo, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è nato anche il progetto CO.ME.F. (Compost Metano e Funghi eduli) che mediante pratiche di recupero e riutilizzo degli scarti aziendali ha l’obiettivo di ridurre ancor di più l’impatto ambientale. Tutti gli scarti della vigna (da scarto a risorsa), dell’oliveto, delle potature e degli sfalci d’erba diventano compost producendo biogas e generando un substrato ottimale e salubre per la produzione di funghi eduli. Il compost viene usato per proteggere la vigna. Sparso alla base delle viti svolge molteplici funzioni (antierosivo, pacciamante, ammendante).

Castiglione in Teverina – Azienda Tre Botti

L’azienda biologica Trebotti dal 2012 ad oggi ha calcolato le emissioni e gli assorbenti di Gas climalteranti diverse volte. Nel 2019, uno studio del CMCC Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici, ha dimostrato il raggiungimento della carbon neutrality per l’azienda Trebotti.

I tre fratelli Botti così diventano tra i primi Vignaioli carbon neutral al mondo! Questo studio, che ha portato ad una pubblicazione internazionale, ha anche evidenziato che tre fattori emissivi della produzione aziendale (consumi elettrici, carburante agricolo e vetro) erano causa del 90% delle emissioni e quindi intervenendo su questi la Trebotti diventa addirittura carbon negative, quindi assorbe più CO 2 di quanta ne produce. Per fare ciò l’azienda da mesi ha cambiato fornitore di energia avvalendosi di Lifegate che usa solamente energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili italiane compensando tutte le emissioni dovute allo stoccaggio e al trasporto dell’energia.

Questo significa eliminare drasticamente le emissioni dovute al consumo di energia elettrica 40% delle emissioni aziendali. Ridurre le emissioni significa anche ridurre i materiali utilizzati e le materie prime: le bottiglie utilizzate sono ultraleggere: pesano dal 10% al 100% in meno rispetto alle bottiglie nel mondo del vino. Questo implica, per ogni singola bottiglia, un risparmio energetico (la produzione di vetro richiede l’utilizzo 1200 gradi di temperatura per sciogliere la silice), un risparmio di materiali sia in ingresso che in uscita (minor quantità di rifiuti) e un risparmio sull’energia (carburante) necessaria per il trasporto, che in Europa avviene esclusivamente su camion.

Quando questo non è possibile, nel caso di due dei nove vini prodotti, è nato il progetto Zero-Waste cioè il vuoto a rendere. L’azienda recupera le bottiglie lavandole, le riutilizza dandogli nuova vita rinoscendo anche uno sconto per acquisto successivo. Uno dei nove vini prodotti è un passito. La produzione di passito spesso è energivora a causa della necessità di termoregolare artificialmente gli ambienti dove appassisce l’uva. Un’altra innovazione dell’azienda Trebotti è la cella di appassimento tecno-ecologica.

Carbon neutral – Zero impact

La ricerca di innovazioni mirate alla sostenibilità ambientale dell’azienda è una costante della Trebotti ed infatti tra le più recenti innovazioni c’è l’utilizzo di un tosaerba 4X4 per la gestione dell’inerbimento del vigneto.

Tradizionalmente il diserbo sottofila nei vigneti (necessario per evitare ristagni di umidità e proliferazione di muffe o parassiti) viene fatto o con diserbanti chimici o con sistemi meccanici.

Il primo naturalmente non è permesso nelle azienda biologiche, quindi normalmente viene effettuato un diserbo meccanico, almeno tre volte all’anno utilizzando un trattore che passa con un attrezzo specializzato interceppo che lavora il suolo tra le piante eliminando le erbe infestanti. Questo è un lavoro è dannoso dal punto di vista economico (lavorazione lenta, personale e macchinari specializzati, consumi importanti), ecologico (emissioni di CO2 del trattore e dal suolo a causa della lavorazione, distruzione dell’equilibrio ecosistemico del terreno con perdita di microrganismi, lombrichi, sostanza organica ed erosione superficiale per ruscellamento delle acque).

Il trattorino tosaerba usato dalla Trebotti elimina tre passaggi, non è infatti necessario passare a trinciare l’erba in mezzo al filare con la trinciasarmenti e poi eseguire le lavorazioni interceppo. Il nuovo sistema è più rapido, arriva a 5 cm dalla base delle piante, consuma molto meno carburante ma soprattutto non smuove il terreno. Oltretutto non è necessaria manodopera specializzata e ci sono rischi minori per la sicurezza dell’operatore (il ribaltamento dei trattori in collina è una delle principali cause di morte in agricoltura.)

Sono tutte queste pratiche virtuose e il continuo impegno nella ricerca della sostenibilità ambientale a rendere la Trebotti un’eccellenza nazionale, e modello per tutto il mondo visti anche gli obbiettivi del green deal europeo, per uno sviluppo sostenibile e la necessaria riduzione di emissione di gas serra per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Rispettare il proprio Territorio e salvaguardare l’ecosistema di cui l’azienda è ospite non è solo un dovere ma è un’opportunità in termini di miglioramento della qualità di vita e della produzione del vino.

L’ Azienda Biologica Trebotti

si trova in Strada della Poggetta, 9 – 01024 Castiglione in Teverina (VT)

Contatti:

– Tel e Whatsapp 0761 1986704

– Mail info@trebotti.it

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021