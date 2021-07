Monterosi - Carabinieri - L'uomo, 48enne, era stato anche protagonista di un servizio di Striscia la notizia per il suo modus operandi

Monterosi – Truffatore seriale viola la messa in prova, portato in carcere.

I carabinieri della stazione di Monterosi nella giornata di ieri hanno dato esecuzione ad un ordine di sospensione della misura alternativa alla detenzione nei confronti di F.S., romano di 48 anni, portandolo quindi in carcere.

“Il destinatario della misura – si legge nella nota dei carabinieri – negli anni avrebbe messo a segno un numero imprecisato, ma altissimo di truffe, il cui modus operandi era persino salito alla ribalta nella nota trasmissione televisiva “Striscia la notizia” i cui autori avevano realizzato un servizio sul suo conto. I carabinieri della stazione di Monterosi, a termine di un’articolata attività di indagine, ne avevano richiesto la misura cautelare e lui, nel 2017, era finito in carcere per truffa e per rapina”.

Successivamente, aveva potuto beneficiare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura che però aveva cominciato a trasgredire sistematicamente, manifestando refrattarietà alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

“I carabinieri – continua la nota – hanno quindi documentato le continue violazioni, in particolare per mancato rispetto degli orari cui doveva sottostare e lo hanno anche sorpreso alla guida senza patente. Così per il truffatore seriale (già sorvegliato speciale ma la misura preventiva si era interrotta in concomitanza della misura detentiva) nella giornata di ieri si sono riaperte le porte del carcere in ottemperanza a quanto disposto dall’ufficio di sorveglianza di Viterbo ed eseguito dai militari della stazione di Monterosi”.

21 luglio, 2021