Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato ucciso nella notte da un commando

Port-au-Prince - Un gruppo armato ha fatto irruzione nella sua abitazione intorno all'una - Ferita anche la moglie

Port-au-Prince – Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato nella notte.

A dare la notizia è stato il primo ministro uscente Claude Joseph, che ha aggiunto che sarà lui da questo momento a prendere in mano le redini del paese. Secondo le prime informazioni, il presidenre Jovenel Moise sarebbe stato ucciso mentre si trovava in casa da un commando armato di mercenari, alcuni dei quali avrebbero parlato in spagnolo, che ha fatto irruzione nella sua abitazione intorno all’una di notte. La moglie è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale.

Non è stato ancora identificato il gruppo armato che ha ucciso Moise. Claude Joseph, nel comunicato con cui ha annunciato la morte del presidente, ha assicurato che la sicurezza e l’ordine saranno mantenuti dalla polizia e dall’esercito haitiano. Il primo ministro uscente ha definito l’assassinio di Moise un “atto odioso, disumano e barbaro”.

Alcuni residenti della zona hanno affermato di aver visto aggirarsi degli uomini in mimetica nera, di aver sentito degli spari di armi da grosso calibro e di aver notato dei droni volare. Jovenel Moise, 53 anni, era presidente di Haiti dal febbraio 2017. Da gennaio dello scorso anno governava per decreto e senza un parlamento. Ultimamente stava affrontando importi crisi e proteste di associazioni politiche, sociali e religioso che lo ritenevano responsabile di aver causato ad Haiti una profonda crisi politica e costituzionale, usando bande armate per rimanere al potere.

Nella giornata di ieri, Moise aveva nominato un nuovo primo ministro, Ariel Henry, per guidare la popolazione haitiana alle elezioni che avrebbero portato il 26 settembre allo svolgimento di un referendum costituzionale e all’elezione di un presidente e di un nuovo parlamento.

7 luglio, 2021