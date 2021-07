Ufficiale, Riccardo Calcagni alla Viterbese per due anni

Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista arriva dal Matelica

Riccardo Calcagni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società Us Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Riccardo Calcagni arriva a titolo definitivo in maglia gialloblù sottoscrivendo un contratto di due anni.

Riccardo Calcagni, nato a Perugia il 27 giugno 1994, è cresciuto nel settore giovanile del Novara, dove ha indossato anche la maglia della Primavera.

Nella stagione sportiva 2013-2014 ha vestito prima la casacca del Deruta (serie D) e poi quella della Lucchese (serie D) per un totale di 25 partite disputate. Con i toscani ha disputato altre due stagioni sportive nel campionato di serie C prima di trasferirsi al Pontedera, club dove è rimasto per quattro anni per giocare altrettanti tornei di serie C. Dopo una breve parentesi all’Arzignano, nell’ultima stagione sportiva ha difeso i colori del Matelica raggiungendo un posto nei playoff.

A Riccardo un caloroso in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura.

Us Viterbese 1908

7 luglio, 2021