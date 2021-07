Viterbo - L’artista Fabio Fasanari: “Un’opera che interpreta Santa Rosa in chiave moderna” - Oggi la presentazione del lavoro in via Baracca 69

di Daniele Camilli

Viterbo – “Chi ha dei valori è giusto che li difenda e vada avanti. Il mio murales vuole rappresentare questo. Una Santa Rosa in chiave moderna, capace di parlare anche alle ragazze di oggi. Un murales dedicato a tutte le persone che difendono i loro valori fino in fondo”.

Fabio Fasanari ha 25 anni. E’ laureato in ingegneria e facchino della macchina della santa che ha ritratto, al secolo, vincendo un concorso di E-distribuzione che, in tutta Italia, sta trasformando le vecchie cabine Enel in qualcosa di bello e in grado anche di valorizzare i contesti urbani che gli stanno attorno.

Un lavoro che non solo mette a sistema con i quartieri strutture spesso anonime, ma rappresenta anche un vero e proprio percorso di riqualificazione, soprattutto delle periferie cittadine. Al tempo stesso un precedente che può fare da esempio.

Il murales si trova in via Francesco Baracca 69, Viterbo. E all’appuntamento di oggi, assieme all’artista Fabio Fasanari, FaziArte, c’erano anche il sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, la consigliera comunale Chiara Frontini, il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini e i rappresentanti di E-distribuzione Mario Scotto Lavina, capo unità Hse, e Massimo D’Agostini, capo unità operativa Viterbo.

“Il grande murales realizzato da Fasanari – spiega una nota di E-distribuzione – è il vincitore del concorso indetto dall’Enel allo scopo di ‘adornare’ con opere di artisti emergenti le cabine di distribuzione dell’ energia elettrica”.

In via Baracca ci sono anche i familiari di Fasanari. Tra loro il padre Alvaro, storico facchino di Santa Rosa. “Fabio – racconta Alvaro Fasanari – si è laureato in ingegneria meccanica durante l’emergenza Covid in ingegneria e ha cambiato radicalmente direzione. Perché è sempre stata la sua passione e a un certo punto c’ha visto uno sbocco diverso”.

Il titolo del lavoro di Fasanari. “La tua Rosa”. “L’opera – riporta la didascalia ai piedi del murales – vuole simboleggiare la città riprendendo la figura della nota Santa Rosa da Viterbo, raffigurata in chiave moderna, dandole il volto di una ragazza che posa a testa alta, fiera di seguire i propri sogni e le proprie convinzioni, rimanendo indifferente davanti al rumore delle critiche e delle opinioni altrui”.

“Una ragazza sicura di sé – commenta Fabio Fasanari -, l’insegnamento che Santa Rosa ci ha sempre dato con le sue continue battaglie”.

“Sono venuto a conoscenza del progetto prima ancora della sua presentazione – ha detto invece Mecarini -, e questo mi ha fatto molto piacere. Un gesto importante nei confronti di tutto il Sodalizio. E come Sodalizio prenderemo spunto da questa iniziativa per promuovere la Macchina di Santa Rosa e la Rete delle grandi macchina a spalla. Siamo infine fieri che un nostro facchino sia così bravo e sia stato scelto per fare questa bellissima opera”.

“Fabio – ha concluso il sindaco Arena – mi ha mandato un messaggio direttamente. Con immediatezza e spontaneità. Il rapporto che voglio avere con la città, soprattutto i giovani. Un’opera che attualizza Santa Rosa, ai tempi d’oggi, e valorizza una parte della città con un’opera d’arte. Un’interpretazione di Rosa, mai vista. E dal mio punto di vista, pienamente riuscita”.

Daniele Camilli

20 luglio, 2021