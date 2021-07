“Uniamo tutte le pro-loco da Bagnoregio a Bassano in Teverina”

Cultura - Il presidente dell'associazione di Bomarzo, Angelo Ceccolongo, lancia la proposta: "Dentro anche i paesi dell'Umbria, ma fuori la politica"

di Alessandro Castellani

Bomarzo – Una rete di pro-loco lungo il Tevere, da Bagnoregio a Bassano in Teverina e comprendendo anche i paesi della sponda umbra, per creare “un polo turistico del territorio tra Orvieto e Roma”. La proposta arriva da Angelo Ceccolongo, presidente della pro loco di Bomarzo, che sta lavorando a un progetto comune tra le varie associazioni di promozione, con una sola regola: “La politica è meglio che stia fuori”.

Come nasce quest’idea?

“La zona della valle del Tevere compresa tra Bagnoregio e Bassano in Teverina è un territorio molto omogeneo: i paesi sono tutti piccoli e hanno modi di vivere simili. Ci sono centri come Bagnoregio e Bomarzo che hanno già una grossa forza turistica, ma qui vicino abbiamo anche altre bellezze meno note che meritano di essere valorizzate. Allora la mia idea è: perché non facciamo un polo turistico potente tra Orvieto e Roma?”.

Ne ha già parlato con qualcuno?

“Sì e devo dire che l’idea è piaciuta. Ora che stiamo superando l’emergenza Covid, inizierò a spingere sull’acceleratore”.

Ma perché Bomarzo o Bagnoregio, che fanno turisti a frotte, dovrebbero condividere i loro visitatori con gli altri paesi?

“Perché da soli siamo troppo piccoli per gestire flussi così grandi in maniera ottimale. Ci sono turisti che vanno al Parco dei mostri ma non a Civita di Bagnoregio e viceversa, eppure siamo distanti appena mezz’ora di macchina. Questo perché il nostro territorio non è organizzato per sfruttare al massimo il turismo che attira. Bisogna creare una rete di strutture d’accoglienza, mettere in piedi dei pacchetti su più giorni. Il mio sogno è che un turista venga qui e si goda con calma tutte le bellezze che abbiamo: Bomarzo, Bagnoregio, ma anche il castello di Graffignano, o la Serpara di Civitella, o i borghi umbri come Alviano, Baschi o Giove. Nel giro di pochi chilometri c’è un patrimonio artistico e naturalistico veramente straordinario”.

Che caratteristiche dovrà avere quest’unione tra pro-loco?

“La politica avrà un ruolo determinante e auspico una collaborazione piena dei vari sindaci, ma non subito. Almeno in questa fase embrionale, la politica deve rimanere fuori. Sia perché una pro-loco si muove in maniera più agile di un’amministrazione comunale, sia perché non voglio che il lavoro dei volontari resti incastrato nel classico gioco di veti tra fazioni opposte. Chi sarà indispensabile già ora, invece, sono i giovani”.

Perché?

“Perché questo progetto non darà risultati nell’immediato, quindi è pensato per loro. Noi possiamo sfruttare l’esperienza che abbiamo per avviarlo, ma i giovani devono essere dentro fin da adesso, perché molto presto saranno loro a prendere il timone”.

Sarà importante anche avere degli eventi attrattivi…

“Certo, bisognerà studiare un calendario d’iniziative che non si accavallino tra loro, ma permettano di avere movimento per tutto l’anno e non solo in occasione degli eventi più importanti”.

A proposito di eventi importanti, ci sono novità riguardo al palio di Sant’Anselmo?

“Credo che ormai andremo a finire direttamente al 2022 e stiamo già lavorando per renderlo assolutamente imperdibile. Ma l’obiettivo della nostra pro-loco è fare sì che Bomarzo sia vivo per tutto l’anno e non solo nei giorni del palio, quindi ci saranno altri eventi di qualità che abbiamo intenzione di annunciare a breve”.

6 luglio, 2021