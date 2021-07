Da Vasanello al Camerun, 852mila euro nella cooperazione internazionale

Viterbo - Presentato il progetto che ha ottenuto lo stanziamento anche per l'emergenza Covid - Il sindaco Porri: "La nostra collaborazione va avanti da 20 anni"

Viterbo – C’è un filo che lega Vasanello al Camerun, è lungo venti anni e adesso si arricchisce di un altro importante capitolo.

Il finanziamento nella cooperazione internazionale da 850mila euro, che il comune amministrato dal sindaco Antonio Porri come capofila ha ottenuto, con la collaborazione della provincia. Stamani a palazzo Gentili la presentazione.

Sono diversi i filoni, come spiegato da Elisa Fochetti, architetto e dipendente comunale. Un centro per l’emergenza e la sicurezza nella vita quotidiana, una base operativa per coordinare le attività emergenziali, un’allerta telefonica con un’efficiente sistema di comunicazioni.

Una campagna di sensibilizzazione tv, radio e social sul grado d’esposizione alle emergenze, visto il periodo, anche per il Covid 19.

Poi la predisposizione di un’anagrafica sanitaria comunale, sempre per l’emergenza pandemica, attraverso cui raccoglie info sanitarie e anagrafiche, mettendo in piedi un sistema anagrafico di riferimento nella gestione emergenziale. C’è anche la prevenzione epidemiologica da Coronavirus, con un’indagine epidemiologica e sierologica, monitoraggio e identificazione di positivi, col tracciamento del virus.

Prevista pure una startup nei processi d’innovazione e trasformazione tecnologica sempre in ambito sanitario.

“Nel Lazio – spiega Porri – ha ottenuto un altro stanziamento solo San Felice Circeo, si tratta di 852mila euro da investire in Camerun”.

Il finanziamento arriva col contributo dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Diverse le presenze all’incontro, oltre al padrone di casa, il presidente della provincia Pietro Nocchi, anche la vice ambasciatrice Margaret Ayike.

“Voglio ringraziare i dipendenti comunali per l’attività portata avanti e anche la provincia – prosegue Porri – nel 2000 incontrai alcuni camerunensi all’università. Erano interessati all’allevamento di conigli a terra. Da lì non ci siamo più fermati con la cooperazione.

Sono stati realizzati 13 pozzi d’acqua, abbiamo fatto arrivare libri in uso all’Università per stranieri di Perugia, un container con computer, un’ambulanza e aiuti umanitari. Nel 2015 anche attrezzature sanitarie che ci aveva donato la Asl di Viterbo, destinate alla città di Chang”.

Un lungo percorso. “Sono al termine del mio secondo mandato – conclude Porri – e questa è una delle iniziative più belle che lascio in eredità”.

