Wembley si tinge d’Azzurro, l’Italia è campione d’Europa!

Sport - Calcio - La Nazionale batte l’Inghilterra e torna ad alzare un trofeo, a 15 anni di distanza dal Mondiale 2006 - Dopo l'1-1 al termine dei supplementari, decisivi i calci di rigore - I festeggiamenti a Viterbo- FOTO E VIDEO

di Samuele Sansonetti

Londra – Dall’inferno della Russia al paradiso d’Inghilterra.

L’Italia cancella nel migliore dei modi la mancata qualificazione alla fase finale del campionato Mondiale 2018: la squadra di Mancini sbanca Wembley e si laurea campione d’Europa. Tutta Italia in piazza e la Tuscia festeggiano la vittoria in piazza.

Il cielo inglese si colora d’Azzurro, proprio l’11 luglio (39 anni dopo il successo al Mondiale di Spagna) e proprio contro i padroni di casa, sconfitti ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi supplementari (Bonucci, nel secondo tempo in mischia, ha risposto al gol lampo di Shaw).

Questa la sequenza dei calci di rigore: Berardi gol, Kane gol, Belotti parato, Maguire gol, Bonucci gol, Rashford palo, Bernardeschi gol, Sancho parato, Jorginho parato, Saka parato.

Un percorso fantastico, quello dell’Italia. Fatto di sole vittorie sia nel girone (contro Turchia, Svizzera e Galles) che nella fase finale, contro avversari del calibro di Austria, Belgio, Spagna (ai rigori) e, appunto, Inghilterra.

Gli Azzurri tornano ad alzare un torneo a 15 anni di distanza dal Modiale 2006. Dalla Nazionale stellare a quella operaia l’Italia chiude un cerchio ma non del tutto: al di là di pochi elementi anziani la squadra di Mancini puó aprire un ciclo che proseguirà anche nel prossimo campionato Mondiale e non solo. Per pensarci, però, c’è ancora tempo, mentre al momento è giusto celebrare un successo storico per un Paese che può tornare a essere orgoglioso della propria Nazionale.

11 luglio, 2021