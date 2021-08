“Basta coi rifiuti da Roma e dalle altre province”

Viterbo - Il sindaco Arena e i suoi colleghi protestano di fronte ai cancelli della discarica: "Si rischia di riempirla e allora dovremo aumentare la Tari per portare altrove l'immondizia"

Viterbo – “Basta con i rifiuti da Roma, basta con i rifiuti dalle altre province, ognuno faccia come la Tuscia, si renda autosufficiente, noi abbiamo già dato”. Puntuale alle 9 di fronte alla discarica a Monterazzano, stamani il sindaco Giovanni Arena è andato per ribadire che la misura è colma e se si va avanti di questo passo, presto lo sarà anche l’impianto sulla Tuscanese.

“Un’assurdità che sia l’unica discarica nel Lazio in funzione e a servizio di tutta la regione. Di questo passo, molto presto si esaurirà e dovremo aumentare la Tari per portare i rifiuti nel Nord Italia”.

Arena parla ai suoi colleghi, arrivati da tutta la provincia, dai comuni più grandi, Civita Castellana e Tarquinia, a tutti gli altri. Molte le fasce tricolori, ci sono anche altri rappresentanti politici, come il senatore Umberto Fusco (Lega) o Chiara Frontini (Viterbo 2020) e pure il presidente della provincia Pietro Nocchi.

Gli unici che mancano sono i camion di rifiuti da Roma. Li avrebbero fermati, per chiedere la documentazione e rallentarli.

Durante la manifestazione dei sindaci, ne sono arrivati alcuni ma tutti con carichi dal territorio. Si possono riconoscere dal colore verde e non solo. “Capisci che sono della Tuscia – osserva Arena – perché sono piccoli, non come quelli che vengono da fuori”.

È importante per il primo cittadino di Viterbo avere il supporto d’altri sindaci. “Rappresentiamo le istituzioni, a difesa dei cittadini. Voi conoscete la situazione, che ormai si sta trascinando da troppo tempo a suon di ordinanze. Stiamo subendo.

In un primo momento abbiamo cercato d’essere comprensivi, ma siamo alla follia, per un problema tutto romano, tra la capitale e la regione”.

La Tuscia va preservata: “Abbiamo la migliore qualità dell’aria, un primato da difendere – ricorda Arena ai suoi colleghi – non possiamo permettere che centinaia di camion distruggano le nostre strade inquinino la nostra aria”.

Il messaggio è passato. La stampa era presente. Di camion da fuori provincia, invece, non ne sono passati. Almeno fino alle 10, gli altri sono entrati. Qualcuno, ci scherza su: “Ma che siamo venuti a fare – si domanda ironicamente il sindaco di Vasanello Porri – se li facciamo passare tutti?”.

