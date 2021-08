Due ori in pochi minuti per l’Italia, Tamberi nel salto in alto e Jacobs nei 100 metri

Tokyo - Salgono a ventisette le medaglie conquistate dagli azzurri dall'inizio dei giochi

Tokyo – È stata una serata stellare per l’atletica italiana, una di quelle che capitano una sola volta nella vita. A pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, sono arrivate due medaglie d’oro per l’Italia: quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e quella di Marcell Jacobs nei 100 metri.

Da sinistra, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi

Tamberi ha vinto l’oro d’ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Entrambi gli altisti hanno saltato 2 metri e 37, chiudendo la gara a pari merito davanti a tutti gli altri atleti che in gara in finale. Dopo aver chiuso la gara con lo stesso punteggio e lo stesso numero di errori, Tamberi e Barshim hanno optato per la medaglia d’oro per entrambi, evitando così lo spareggio.

A pochi minuti di distanza, nello stesso impianto sportivo, si è corsa la finale dei cento metri maschile, che ha visto trionfare l’italiano Marcell Jacobs. I riflettori erano tutti puntati sul velocista azzurro dopo gli splendidi risultati fatti nelle precedenti batterie. Nella giornata di ieri, Jacobs aveva conquistato la finale correndo i cento metri in 9″94 stabilendo così il record nazionale. Poi oggi in semifinale si è superato, volando in pista in 9″84, diventando così il primo italiano a raggiungere la finale alle Olimpiadi nei cento metri e registrando il nuovo record europeo. Infine la finale. Jacobs ha dominato tutta la corsa, distanziando fin dai primi metri gli altri velocisti e tenendoli a debita distanza per tutta la durata della gara. L’azzurro ha corso i cento metri in 9″80, diventando così il primo italiano nella storia a vincere una medaglia, per di più d’oro, nella disciplina e stabilendo un ulteriore record europeo.

Terminata la corsa, Marcell Jacobs ha corso per raggiungere l’amico Gianmarco Tamberi. I due ori si sono abbracciati al centro della pista, protagonisti di una serata sportiva che è già storia.

