Fratelli d’Italia celebra la festa dei Patrioti

Capodimonte - Giovedì 5 agosto alle 20

Capodimonte – Il lago di Bolsena

Capodimonte – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà giovedì 5 agosto alle 20, alla Caletta sul lungolago di Capodimonte, la festa dei Patrioti.

Sarà una serata di musica, politica e buon cibo cui interverranno tutti gli eletti del partito, i tesserati e i simpatizzanti che, sempre più numerosi si stanno unendo a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni.

Una grande festa per i saluti prima della pausa estiva e degli imminenti appuntamenti in vista delle elezioni amministrative che vedranno Fratelli d’Italia in prima linea, forte dei consensi crescenti che attestano il partito in vetta ai sondaggi sul gradimento politico degli italiani.

Fratelli d’Italia Viterbo

2 agosto, 2021