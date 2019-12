Canti di Natale e mercatino carcerario, un successo lo scambio di auguri in tribunale

Viterbo - Nell'aula di corte d'assise la benedizione del vescovo - Applausi per il cantante Jeffrey Christopher - Corsa ai regali tra i prodotti dei detenuti - Subito esaurita la birra "Vale la pena"

Viterbo – (sil.co.) – Canti di Natale e mercatino solidale in tribunale per il tradizionale scambio di auguri prima delle festività di fine anno.

Applausi scroscianti per il bravissimo Jeffrey Christopher, l’artista originario della Nigeria e giunto nella Tuscia da migrante che, accompagnato alla chitarra da Anna Alessandri, si è esibito sulle note di grandi classici come Astro del ciel, Happy Christmas di John Lennon e Yoko Ono e l’immancabile Allelluja.

A fare da padroni di casa, questa mattina, la presidente Maria Rosaria Covelli e il procuratore capo Paolo Auriemma, alla presenza del vescovo Lino Fumagalli che con la sua benedizione ha salutato la folla di persone che per l’occasione hanno gremito l’aula di corte d’assise del palazzo di giustizia.

Il pubblico ha poi preso letteralmente d’assalto il mercatino solidale di economia carceraria, il cui ricavato fornirà sostegno alle cooperative sociali o associazioni che, per la realizzazione di prodotti dell’economia carceraria, offrono lavoro e remunerazione alle persone detenute.

Gettonatissimi da personale, avvocati e magistrati i prodotti dai marchi “Dolci evasioni”, “Semiliberi”, “Sprigioniamo sapori”, “Cotti in fragranza (se non li gusti non li puoi giudicare)”, “Lazzarelle (lazzarelle non si nasce si diventa)”, “Ucciardone la pasta”. E’ andata “a ruba” la birra “Vale la pena”, subito esaurita, tra i regali più richiesti da mettere sotto l’albero.

Nel corso di una lunga e intensa mattinata, si è inoltre tenuta la presentazione del volume “Parole di vita nuova” curato dal giornalista Orazio La Rocca per le edizioni Marcianum, con la prefazione di don Luigi Ciotti. Un libro dedicato agli elaborati (tesi di laurea, racconti, poesie, disegni) proposti alla seconda edizione del premio nazionale “Sulle ali della libertà” promosso dall’associazione Isola Solidale e svolto tra gli istituti di pena italiani, che ha ottenuto la medaglia di rappresentanza dal presidente della repubblica.

Di “clima particolarmente natalizio” ha parlato il vescovo Fumagalli, mentre il procuratore Auriemma ha voluto rivolgere un pensiero “ai detenuti, anche se compito della procura è fare repressione”. “Un gran buon Natale a tutti”, l’augurio della presidente Covelli, salutando con particolare affetto la preside dell’Orioli, Simonetta Pachelli, i cui studenti hanno realizzato le opere d’arte, i quadri, che negli ultimi anni hanno trasformato in pinacoteca il corridoio delle aule penali al pianoterra del palazzo di giustizia.

Chi è Jeffery Cristopher

Si chiama Jeffrey ed è giunto in Italia da migrante la voce solista che stamattina ha allietato la tradizionale cerimonia per lo scambio di auguri in tribunale.

E’ fuggito dal suo paese, la Nigeria, a causa di una sorta di faida tra gruppi che aveva decimato la sua famiglia, ed ha ottenuto anche per questo un regolare permesso di soggiorno nel nostro paese.

Jeffery è da tempo membro della chiesa Cristiana evangelica della vera vite, la comunità Battista di Montefiascone, dove è giunto nel 2017, e fa anche parte della corale falisca “Santa Margherita”.

19 dicembre, 2019