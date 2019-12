“Da parte mia totale trasparenza, le accuse di Savoia sono infondate”

Orte - Il presidente del consiglio comunale Marco Tofone (Lega) replica alle dichiarazioni della capogruppo di Idee chiare sulla mancanza di documentazione sul crollo nella scuola elementare

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – In precisazione all’articolo pubblicato oggi su Tusciaweb, con la presente rispedisco al mittente le parole della consigliera Savoia in merito al sottoscritto e alla mancanza di documentazione: tali affermazioni risultano infondate e inesatte.

Nella conferenza dei capigruppo pre-consiglio, lo scrivente ha affermato che sarebbero stati messi a disposizione atti pubblici in possesso del comune.

Atti che oggi in possesso della magistratura, sarebbero lesivi nei confronti di un’indagine e coperti da segreto istruttorio. I documenti sono stati sequestrati dalle autorità in originale e con rapidità, proprio per evitare infiltrazioni.

Il fatto è uno solo: questo consiglio comunale doveva servire solo a chiarire alcune posizioni di fronte alla popolazione, senza assumere condotte accusatorie e distorsioni politiche da parte delle minoranze. È una questione delicata e con responsabilità tecniche, non politiche.

Va portato rispetto verso tutti, fino a che la magistratura non abbia fornito chiarimenti.

Marco Tofone

Presidente consiglio comunale

Lega Orte

