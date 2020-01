Aggredisce 118 e 113 durante il capodanno in piazza, arresto convalidato

Viterbo - In manette un 25enne originario di Voghera - E' stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma

Condividi la notizia:











Viterbo – Aggredisce sanitari e polziia durante il capodanno in piazza, arresto convalidato. E’ comparso ieri davanti al giudice Giacomo Autizi, che ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà, il 25enne fermato la notte di San Silvestro dopo che aveva dato in escandescenze al veglione organizzato dal comune in piazza della Rocca.

Protagonista un giovane originario di Voghera, M.R., al quale il concerto è andato di traverso, probabilmente a causa dei troppi brindisi di fine anno.

Erano circa le 4 del primo gennaio quando se la sarebbe presa con il personale dell’emergenza sanitaria che vigilava sulla folla, costretti a chiedere l’intervento della polizia per calmare il giovane irrequieto.

Sul posto sono arrivate due volanti che lo hanno identificato, ma il 25enne se la sarebbe presa anche con loro, ferendo uno dei poliziotti nel corso della colluttazione e danneggiando a calci e pugni l’auto del 113 mentre veniva portato in caserma.



Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato, rimettendo il 25enne in libertà in attesa dl processo per direttissima, con l’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria.

– Calci e pugni a sanitari del 118 e poliziotti

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020