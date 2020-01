Al via il concerto “La musica nei cuori”

Viterbo - Si terrà il 30 gennaio alle 10,15 al tribunale - Protagonisti gli alunni dell'Ic "A. Molinaro" di Montefiascone

Viterbo – “La musica nei cuori”, tutto pronto per il concerto in programma domani in tribunale.

Protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone diretti dal maestro Pietro Paolo Bordini.

Si terrà il 30 gennaio alle 10,15 nella aula della corte di assise.

Programma

Introduzione (Rielaborazione della Passacaglia di G.F. Haendel)

Nomix a tutti quanti i bambini del mondo inedito del 2015 dedicato ad un alunno speciale

Greensleeves Tema e Variazioni

Don’t Worry, Be Happy

Somewhere Over The Rainbow

Giro del Do con all’interno brani famosi e brani della scuola “A. Molinari” con arrangiamenti inediti

Alturas (Inti-Illimani)

Bohemian Rapsody – Prima parte

L’ultimo dei Mohicani

Inno Italiano

Inno Europeo

Inno di Montefiascone

29 gennaio, 2020