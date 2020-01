“Dalle forze di polizia grande impegno, servono più tutele per loro”

Viterbo - Il senatore Francesco Battistoni (Fi) dopo l'aggressione di capodanno ai danni di 118 e a un uomo della volante

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da forze di polizia grande impegno, servono più tutele per loro.

Esprimo la mia solidarietà al personale di polizia e ai sanitari del 118 che la mattina di capodanno sono stati attaccati da un personaggio ubriaco che nel centro storico di Viterbo ha provato a seminare il panico.

Ci tengo a ringraziare tutte le forze di polizia e il personale medico per la piena disponibilità ed la grande professionalità che mettono in campo in queste giornate di particolare pericolo e rischio.

Se oggi Viterbo è una città più sicura ed è meta scelta da molte famiglie per le vacanze è anche merito loro. Purtroppo in Italia assistiamo ad un degrado sempre più crescente, che però è inversamente proporzionale alle tutele che gli uomini di polizia dispongono e che meriterebbero.

Francesco Battistoni

Senatore Forza Italia

