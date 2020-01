Mortale sulle Commenda - Il sindaco, Stefano Bigiotti, sconvolto e incredulo per la morte del giovane di Valentano - FOTOCRONACA

Viterbo – “Dire che Giustino era un ragazzo meraviglioso, è poco… Era sempre disponibile e generoso”. Il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, sconvolto e incredulo per la morte di Giustino Scipio, giovane di Valentano morto questa mattina a Viterbo in un tragico incidente d’auto sulla commenda.

Giustino era molto conosciuto a Valentano. Un ragazzo generoso, apprezzato, uno sportivo appassionato di bicicletta.

Il primo cittadino lo conosceva bene. “Quando mi hanno avvisato della sua scomparsa, non volevo crederci, sono rimasto di pietra e non riuscivo a parlare. Siamo vicini alla famiglia”.

Giustino Scipio, 28 anni, lavorava per una ditta che realizza manufatti in metallo. Non erano ancora le nove quando questa mattina, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’altra macchina sulla Commenda, all’incrocio con la Verentana.

Il conducente della Mercedes, un 22enne, è riuscito a salvarsi, mentre Giustino, a bordo della 600 non ce l’ha fatta. Lo schianto gli è stato fatale.

Sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso con il supporto della polizia stradale.

La strada è rimasta chiusa per qualche ora per permettere alle forze dell’ordine di intervenire e togliere la macchina. I tecnici della Flora multiservice si sono occupati di ripulire la carreggiata.

Il traffico è stato deviato ed è tornato alla normalità in tarda mattinata.

27 gennaio, 2020