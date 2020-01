“Dormiamo chiusi in casa col fucile carico”

Anche tu redattore - Vignanello - Emergenza furti in villa a Maregnano, residenti esasperati

Vignanello – “Dormiamo chiusi in casa con il fucile carico. Vi pare normale?”. È un residente a Maregnano, frazione di Vignanello, a lanciare l’allarme, dopo un primo appello lanciato il 2 gennaio a Tusciaweb.

L’emergenza furti, in questa zona all’ingresso del paese venendo da Corchiano, non conosce tregua. “Finora, dal 20 dicembre, hanno saccheggiato diciotto case. Praticamente quasi tutte quelle del comprensorio – racconta l’uomo, lui stesso vittima di un furto nei giorni delle vacanze di Natale -. Non sappiamo che fare. Non abbiamo più pace”.

L’ultimo furto è stato sabato sera. A preoccupare chi vive a Maregnano è soprattutto la spregiudicatezza dei ladri: non si fanno neppure lo scrupolo di controllare se l’appartamento è vuoto o c’è qualcuno. Entrano direttamente con la gente in casa. “C’è chi se li è ritrovati davanti e da allora vive con la paura – racconta il residente -. Sabato sera è toccata a una coppia di sessantenni, marito e moglie. Stavano cenando e hanno sentito sbattere una porta. I ladri gli hanno svaligiato la camera da letto. Hanno portato via gioielli, orologi. Stessa modalità delle altre volte: hanno tagliato la rete di una villetta e, passando da lì, sono entrati nel giardino di un’altra”.

I carabinieri non sanno a chi dare il resto. “Tra Vallerano e Vignanello, quando sono andato a fare la denuncia, c’era un carabiniere solo. Solo uno per settemila persone. Come si può essere lasciati così allo sbaraglio? Possibile che non si possa più stare tranquilli neanche in casa propria?”.

Ieri c’è stata una prima riunione di una quarantina di persone che abitano nella frazione per cercare di coordinarsi. Niente ronde, almeno per ora. Ma l’apprensione è tanta. “Abbiamo creato un gruppo whatsapp per coordinarci. Stiamo valutando se organizzarci con una vigilanza privata. Sicuramente scriveremo una lettera a sindaco e prefetto e chiederemo un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza in zona. Ci hanno presi di mira e ci serve aiuto: così non si vive più”.

13 gennaio, 2020