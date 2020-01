Guano storni, chiuso il Paolo Savi

Viterbo - Il 13 e 14 gennaio - Lo ha deciso il sindaco Arena per permettere la pulizia dell'area

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Guano storni, il 13 e il 14 gennaio l’istituto scolastico Paolo Savi resterà chiuso. Lo ha disposto il sindaco Arena questa mattina con apposita ordinanza (numero 2 dell’11 gennaio 2020).

Per motivi contingibili e urgenti e in via precauzionale, è stata disposta la chiusura dell’istituto ubicato in viale R. Capocci 36 “al fine di poter effettuare la necessaria disinfezione e disinfestazione della zona interessata e il conseguente ripristino delle condizioni igienico-sanitarie”.

Comune di Viterbo

11 gennaio, 2020