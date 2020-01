“Natale, l’assenza di Caffeina non si è fatta sentire…”

Viterbo - Comune - Per il sindaco Giovanni Arena il Christmas Village della città dei papi è andato a gonfie vele ma aggiunge: "Non escludo però una collaborazione con la Fondazione in vista del festival estivo"

di Daniele Camilli

Viterbo – “L’assenza di Caffeina non si è fatta sentire. Non dal punto di vista dei risultati ottenuti”. Per il sindaco di Viterbo Giovanni Arena il Natale della città dei papi è andato a gonfie vele. “Non ho trovato una persona che non sia rimasta soddisfatta – ha infatti aggiunto -. Dai turisti agli stessi viterbesi”.

Il primo Natale senza il Christmas di Filippo Rossi e Andrea Baffo che, dopo le vicende che hanno visto la Fondazione contrapporsi alla società Fantaword, hanno spostato il villaggio a Sutri, dal sindaco Vittorio Sgarbi. A Viterbo, invece, a organizzare le festività cittadine sono state appunto l’amministrazione comunale e Fantaword.

“Nei fine settimana – racconta Arena – c’è stato il tutto esaurito, la città era piena di turisti entusiasti, da tutte le parti d’Italia, affascinati dalla nostra storia e dal contesto urbano medievale. Dal punto di vista dell’attrattività turistica, rispetto allo scorso anno, non ci sono state tante differenze”.

Tuttavia, “Caffeina è stata la prima a portare il Natale, così come si sta facendo adesso. Prima di Caffeina, da questo punto di vista, non c’era niente. E questo va riconosciuto”. La vera differenza, per Arena, “è che, nonostante quest’anno il Natale l’abbia organizzato principalmente il comune, alla sua realizzazione hanno collaborato varie associazioni, realtà che vogliamo coinvolgere il più possibile anche in futuro”.

Un futuro dove comunque non si esclude la possibilità, da parte del comune, di ristabilire un rapporto con la Fondazione Caffeina.

“Caffeina ha il merito di aver iniziato questo tipo di Natale turistico – ha ribadito il sindaco – e non escludo una collaborazione con il festival estivo. Questo, al di là delle beghe che hanno tra loro. A me interessa il risultato. Per la città. Senza alcun condizionamento. Caffeina infatti non è solo Natale ma tante altre cose. E penso proprio che potremo continuare a lavorare insieme”.

3 gennaio, 2020