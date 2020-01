“Non ci faremo intimorire e continueremo sempre a lottare per difendere la memoria”

Viterbo - Manuela Benedetti, segretaria provinciale Pd, esprime solidarietà alla consigliera di Civita Castellana Losurdo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da alcuni mesi, a Civita Castellana, accade ciò che non dovrebbe accadere: si discute e ci si divide sui viaggi della memoria che da circa 10 anni venivano finanziati per far sì che non venisse mai meno il ricordo dell’orrore nazista dei campi di sterminio.

Ciò che per tutti dovrebbe rappresentare un’iniziativa dall’alto valore umano ed educativo, per l’attuale amministrazione a guida Lega è qualcosa da tagliare.

I consiglieri Pd Vanessa Losurdo e Simone Brunelli, alla notizia del taglio dei fondi da parte del Comune, si sono subito attivati affinché i viaggi venissero ripristinati. Prontamente, la Regione Lazio e il presidente Nicola Zingaretti hanno dato la disponibilità a finanziare l’iniziativa.

Questo episodio ha alimentato un clima di intolleranza nei confronti dei consiglieri ed in particolare di Vanessa che per il suo impegno, è stata vittima di una serie di insulti pieni di odio, di minacce e di sessismo.

Non ci faremo di certo intimorire e continueremo sempre a lottare per difendere la memoria di ciò che è stato e che non deve mai più accadere. Conoscere aiuta a non ripetere e formare le generazioni più giovani significa continuare a difendere i valori democratici e di libertà.

Cara Vanessa, tutta la nostra solidarietà e vicinanza.

Manuela Benedetti

Segretaria Provinciale Pd Viterbo

18 gennaio, 2020