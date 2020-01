Viaggi ad Auschwitz, insultati consiglieri comunali

Civita Castellana - Utenti Facebook hanno augurato di vedere "stesa sul marmo" Vanessa Losurdo (Pd), chiamata "l'Anna Frank dai capelli rossi della Tuscia"

Civita Castellana – Viaggi ad Auschwitz, consiglieri comunali insultati su Facebook.

Vanessa Losurdo, consigliera Pd al comune di Civita Castellana, è stata ricoperta di insulti, per il suo impegno a cercare di ripristinare i viaggi di istruzione ad Auschwitz per gli studenti. Viaggi che il comune, guidato dal sindaco Franco Caprioli (Lega), aveva sospeso.

Oltre a lei, presi di mira anche i consiglieri Simone Brunelli, Yuri Cavalieri e Claudio Parroccini. Ma in particolare Losurdo, contro la quale gli haters si sono scatenati anche con insulti sessisti.

Come si legge sulla pagina Facebook del Partito democratico nazionale, qualcuno le ha augurato di vederla “stesa sul marmo”. L’hanno definita “sinistrata” o l'”Anna Frank dai capelli rossi della Tuscia”. Qualcuno le ha indicato la strada Flaminia, dove spesso ci sono donne che si prostituiscono, come luogo dove esercitare un’attività alternativa alla politica. Bersagliata perfino la madre della consigliera.

“Insulti pesanti – si legge sull’edizione online di Repubblica – ma anche minacce che ogni giorno si leggono nei vari profili, bloccati, di esponenti di formazioni di estrema destra. Ma, cosa più grave, spesso commentati e accompagnati dai like di esponenti dell’attuale amministrazione governata dal leghista Franco Caprioli”.

Alla fine ci ha pensato la Regione, con il presidente Nicola Zingaretti che si è detto disponibile a finanziare i viaggi studio nei lager nazisti, per continuare a fare memoria sull’orrore dell’Olocausto.

“Quando ne abbiamo parlato durante un consiglio hanno detto che anche dalla loro parte ci sono persone che vengono attaccate in malo modo – racconta Losurdo, intervistata da Repubblica -. Solo un consigliere di maggioranza, da me interpellato proprio per fargli presente quanto sta accadendo, mi ha espresso privatamente la sua vicinanza. Tutte le forze di opposizione, invece, sono state veramente solidali. Ma soprattutto la gente normale. Al supermercato una signora che non conosco mi ha fermata dicendomi: ‘È dura, lo so. Ma devi resistere’. Ero con mia figlia, e mi ha emozionato, lo ammetto”.

17 gennaio, 2020