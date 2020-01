Picchia e stupra la ex, arrestato un trentaquattrenne

Tarquinia - Vittima la ex convivente che dopo l'ennesimo episodio ha sporto denuncia - Più volte la donna è finita in ospedale

Tarquinia – Picchia e stupra la ex, arrestato un 34enne. L’uomo, un italiano, è accusato di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del commissariato di Tarquinia, mercoledì pomeriggio, hanno notificato al 34enne un’ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo trae origine da un intervento della squadra volante presso un’abitazione del comune del litorale viterbese per una lite familiare, seguito da una denuncia presentata dalla ex convivente dell’arrestato.

Dalle successive indagini del nucleo di polizia giudiziaria del commissariato di Tarquinia è emerso che la donna, da tempo, subiva ripetutamente maltrattamenti da parte del convivente, sfociati anche in violenze sessuali e che la stessa era ricorsa più volte alle cure mediche presso il locale ospedale riscontrando, in un’occasione, anche la frattura delle ossa nasali.

In base alla dettagliata informativa di reato che ne è scaturita, la procura della repubblica di Civitavecchia ha quindi chiesto la misura di custodia cautelare concessa dal tribunale alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte aggressive, disponendo, nei confronti dell’uomo, gli arresti domiciliari per violenza sessuale, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

16 gennaio, 2020