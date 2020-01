“Sgarbi dovrebbe fare un po’ di galera per essere rieducato”

Zanzara di Radio 24 - Candida Pittoritto (Civiltà italiana) commenta la replica del sindaco di Sutri ad Alberto Gottardo: "Si è vista la sua maleducazione e non è stato in grado di argomentare quanto contestato"

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Vittorio Sgarbi dimostra ancora una volta la sua maleducazione nella trasmissione la Zanzara andata in onda il 6 gennaio scorso su Radio24 con vergognosi insulti rivolti ad Alberto Gottardo alla quale va la mia più totale solidarietà.

Il “sindaco fantasma” ogni volta che ha questi attacchi dimostra di essere un “personaggetto”, a mio avviso meriterebbe di fare un po’ di galera (quella dietro le sbarre non domiciliare) al fine di essere rieducato per poterlo reintrodurre nella società “clinicamente” migliorato.

Oltre a qualificarsi con insulti ribadisco vergognosi, non è stato neppure in grado di argomentare su quanto gli veniva contestato. Andiamo con ordine.

“Presenza”. Ha preso parte a soli tre consigli comunali e a una sola riunione di giunta (quando doveva fare le nomine), poi non si è più visto. Questo è il motivo per cui noi di Civiltà italiana abbiamo presentato una denuncia alla corte dei conti e alla prefettura di Viterbo. Hai preso dei voti a Sutri ricordi? I cittadini meriterebbero la tua presenza in ufficio come la stragrande maggioranza dei sindaci fanno nel resto d’Italia.

“Palazzo Doebbing”. Ad oggi non si è visto un solo centesimo dei 200mila euro che sono stati dichiarati essere ricevuti. In aggiunta, su questo tema, è giusto ricordare che devono ancora chiudere i conti di un anno fa perciò è facile affermare che è stato un totale fallimento. Noi di Civiltà italiana, a tal proposito, riteniamo che nel breve tempo ci saranno dei seri problemi di bilancio per il comune di Sutri e, di conseguenza, per la città stessa.

“I borghi più belli d’Italia”. La sua totale assenza sul territorio lo porta a non vedere le discariche a cielo aperto che ci sono a Sutri tra cui anche rifiuti speciali “cancerogeni” non ancora smaltiti. Tutto quello che accade a Sutri evidentemente non gli viene correttamente detto. Lo sa il maleducato sindaco fantasma che hanno messo alcuni rifiuti vicino il depuratore e che stazionano lì ancora oggi? Si informi, scoprirà molte cose.

“Caffeina Village”. Caffeina Village è stata utile al comune solo per i 7 mila euro di suolo pubblico e basta. Tutti i contributi sono andati nelle casse di Caffeina Village. Energia elettrica, trasporto con i bus navetta sono stati pagati dal comune, i disagi e i rincari dei parcheggi dai cittadini. E per loro in futuro si prevedono pagamenti ancora più salati. Sgarbi dimettiti.

Civiltà italiana

