Carabiniere muore dopo un intervento chirurgico a Belcolle, la moglie e i cinque figli sporgono denuncia

Viterbo - Segnalato un altro presunto caso di malasanità - Giovanni Lippolis: "Pensavamo di riportare a casa mio padre dopo 3-4 giorni invece lo abbiamo seppellito" - La procura della repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia

Viterbo – Pochi giorni prima della morte di Aurora Grazini, un altro presunto caso di malasanità è stato denunciato dai familiari di un paziente deceduto lo scorso 7 febbraio in seguito a un intervento chirurgico all’ospedale di Belcolle. Vittima un ex maresciallo dei carabinieri in pensione, Domenico Lippolis, di 63 anni.

Il 63enne era stato colpito da un ictus cerebrale lo scorso 30 dicembre. “Mio padre è stato ricoverato a Belcolle, dove sembrava avere recuperato, per cui è stato trasferito a Villa Immacolata per la riabilitazione, in regime di dimissioni protette, cioè restando in carico all’ospedale”, spiega il figlio Giovanni Lippolis.

“Quando ho saputo della tragica scomparsa della 17enne di Montefiascone, ho deciso di rendere pubbliche le circostanze sfociate nella morte di mio padre”, spiega.

Presso il centro di riabilitazione sulla Sammartinese, Domenico Lippolis sarebbe giunto con dei problemi di deglutizione e un calo di sensibilità al caldo e al freddo nella parte sinistra del corpo.

“Papà, che è sempre stato lucido e non ha mai perso l’uso della parola, ha reagito bene alle terapie fisioterapiche. Ma quando, sempre a Belcolle, è stato sottoposto a una risonanza magnetica di controllo, con mezzo di contrasto, gli è stata diagnosticata una massa di tre centimetri sulla colonna vertebrale, Una massa che, secondo i sanitari, se non operata, avrebbe potuto portarlo alla perdita dell’uso degli arti inferiori”, prosegue il figlio.

“Ci hanno parlato di un intervento chirurgico di routine, con un rischio di mortalità inferiore a quello dei pazienti operati di appendicite. Ci hanno detto che l’operazione sarebbe durata due ore e mezza e che dopo 3-4 giorni sarebbe stato dimesso e rimandato a casa, senza dovere tornare a Villa Immacolata, perché stava bene e l’ictus poteva dirsi del tutto superato”, dice ancora il figlio.

“Venerdì 7 febbraio alle 7,30 lo hanno preparato e portato in sala operatoria, da dove papà è risalito in reparto solo verso le sette di sera, ben oltre le previsioni, e la notte stessa è deceduto. Solo dopo abbiamo saputo che nei pazienti reduci da un ictus l’anestesia totale non andrebbe somministrata prima di sei mesi. Secondo noi il rischio è stato sottovalutato o comunque nostro padre è stato male informato”, conclude Giovanni Lippolis che assieme alla madre e ai fratelli si è rivolto agli avvocati Matteo Mirrigi e Simone Maria Fazio per sporgere denuncia.

La procura della repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in seguito all’esposto presentato dalla moglie Gianfranca Porcu, dai cinque figli Davide, Giovanni, Angela, Federico e Francesco.

Sono state sequestrate le cartelle cliniche e disposta l’autopsia, affidata a quattro medici legali, che si sono presi sessanta giorni di tempo per i risultati. Due consulenti sono stati nominati dalla procura e due dai familiari.

“Adesso non ci resta che aspettare per sapere se ci sono delle responsabilità nella morte così improvvisa e inaspettata di nostro padre, che pensavamo di riportare a casa dopo pochi giorni e che invece abbiamo dovuto seppellire. Per ora sappiamo solo che la procura ha riqualificato il reato da lesioni colpose a omicidio colposo. Il giorno dell’autopsia, io e mia sorella Angela abbiamo fatto il riconoscimento della salma e mercoledì abbiamo celebrato i funerali. Non abbiamo parole per esprimere il nostro dolore“, conlude Giovanni Lippolis.

I funerali del 63enne si sono svolti la settimana scorsa, il 12 febbraio, nella chiesa di San Donato nella frazione di Bagnoregio del Vetriolo.

Silvana Cortignani

18 febbraio, 2020