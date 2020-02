Montefiascone - Mortale sulla Verentana - Uno dei pensieri rivolti a Suor Giuseppina Sebastiani - Oggi alle 15,30 a Santa Margherita i funerali

Montefiascone – “Ci ha trasmesso il valore dell’onestà e la capacità di affrontare le difficoltà”. E’ uno dei tanti pensieri rivolti a Suor Giuseppina Sebastiani, la religiosa di 77 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla Verentana a Montefiascone.

Suor Giuseppina insegnava ai bambini dell’istituto Santa Lucia Filippini ed era ben voluta da tanti. Genitori, alunni e anche ex alunni. In lutto due paesi, Montefiascone e Ischia di Castro, dove la religiosa era molto conosciuta.

“Un pensiero a Suor Giuseppina – le scrivono su Facebook -, la maestra di tanti adulti, ragazzi e bambini di Montefiascone, perché con il suo esempio di semplicità, di dolcezza e di disponibilità ci ha trasmesso il valore dell’onestà e la capacità di affrontare le difficoltà.

Anche se dalle scuole elementari è ormai passato tanto tempo, ha sempre continuato a seguire la mia vita, mi è stata vicina nei momenti difficili e ogni volta che ci incontravamo, sempre con il suo solito sorriso, mi chiedeva notizie delle persone a me care…

Ciao Maestra, che il tuo viaggio ti porti dove hai sempre desiderato arrivare”.

I funerali di suor Giuseppina si svolgeranno oggi, martedì 18 febbraio, a santa Margherita. La cerimonia è fissata per le 15,30.

La tragedia si è consumata intorno alle 17 di domenica quando, per cause ancora d’accertare, una jeep e la Fiat Panda sulla quale viaggiava la suora si sono tamponate. L’utilitaria, di colore nero, si è poi schiantata contro un albero. Ferite le due religiose che si trovavano in auto con suor Giuseppina, mentre per lei non c’è stato nulla da fare. Alla guida della jeep, invece, un uomo.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’elisoccorso e l’automedica. Dei rilievi e della dinamica si sono occupati i carabinieri del Norm di Montefiascone, insieme ai militari di Capodimonte anche per la gestione della viabilità. Sono entrati in azione cinque vigili del fuoco con due mezzi.

18 febbraio, 2020