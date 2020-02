“Città stupenda, sembra un set cinematografico…”

Viterbo - Lo chef Bruno Barbieri ieri sera in sala Regia per una nuova puntata di 4 hotel - FOTO

Viterbo – “Ma che bello, bello quello vedo. Un set cinematografico. Stupendo”. Bruno Barbieri, chef, personaggio televisivo, ristoratore. Ieri sera a Viterbo, per una puntata di 4 hotel, programma televisivo in onda dal 2018 in prima serata su Sky Uno. Condotto appunto da Barbieri che alle 6 e mezza del pomeriggio ha messo piede nel cortile di Palazzo dei Priori.

Di corsa, affascinato. Appresso a lui lo staff. In attesa dalle cinque del pomeriggio. Fuori, sulla piazza, qualche curioso e alcun fan, che seguono la trasmissione. Lì in attesa per stringergli la mano. Un paio di ragazzi di Montefiascone, madre e figlia e una coppia, che si fa fotografare.

Sopra, al primo piano, la sala Regia. Il posto, blindato, in cui s’è girata la puntata. In lizza, pare, quattro hotel della provincia. Forse uno di Bagnoregio, sul profilo Facebook del comune della teverina c’è una foto con il sindaco Luca Profili. Forse, un altro, di Civita Castellana.

Bruno Barbieri scende da via Cavour, a piedi. Entra nel cortile. Qualche battuta. Poi, via, in sala Regia. Gentile, affabile, cordiale. Lo staff non è da meno. Accenti del nord. In mezzo anche un sardo, che nell’attesa parla del banditismo della sua terra e del fatto che, anch’esso, meriterebbe una fiction. Come quelle sui narcos, dice, intrattenendo un po’ tutti. Così. Per ammazzare l’attesa. In finestra, due consiglieri comunali. Matteo Achilli e Gianluca Grancini. Attorno, portici, vecchiette, i ricordi della guerra, Garibaldi che dormì a palazzo un paio d’anni prima di morire e del plebiscito, quando, pure la città dei Papi, entrò a far parte dello stato italiano.

Bruno Barbieri è uno chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin. In tutto 7. E’ stato anche giudice di MasterChef Italia.

4 hotel è un programma televisivo di Alessandro Borghese, condotto da Bruno Barbieri. Vengono scelti hotel della stessa categoria e di una stessa area geografica. Barbieri e altri tre albergatori soggiornano per un giorno e una notte valutando con voti, da zero a dieci, location, servizi, camera e prezzo. Con tanto di confronto finale dove vengono svelati i voti dei partecipanti al programma. Dopo il confronto, ogni concorrente aspetterà davanti al proprio hotel l’auto di 4 Hotel con dentro Barbieri. Il vincitore si aggiudica un premio di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Daniele Camilli

21 febbraio, 2020