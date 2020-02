Montefiascone - L'assessore Fabio Notazio racconta la tentata rapina di cui è stato vittima ieri nel centro del paese - Arrestato un 25enne

Montefiascone – “Col volto coperto mi ha puntato la pistola per chiedermi i soldi…”. A parlare è l’assessore Fabio Notazio, vittima ieri sera di una tentata rapina in centro a Montefiascone.

Un ragazzo gli si è avvicinato per chiedergli dei soldi ma al suo rifiuto ha tirato fuori una pistola che poi si è rivelata essere una scacciacani. L’uomo è stato alla fine bloccato e arrestato dai carabinieri.

“Stavo entrando a prendere la pizza da asporto Da Pancino – racconta Notazio – e mi si è avvicinata questa persona. Quando sono uscito dal locale, me lo sono ritrovato che mi aspettava alla macchina.

Da sotto a maglietta, ho visto che mi ha puntato qualcosa, chiedendomi i soldi. Aveva il volto coperto e io gli ho detto di andarsene. Lui, però, ha tirato fuori una scacciacani che poi mi ha buttato verso i piedi.

Sono andato a prenderla e lui ha fatto lo stesso. Quando me lo sono trovato vicino, sono riuscito ad allontanarlo. Nel frattempo, sono arrivati i carabinieri in tenuta anti sommossa e con giubbotti antiproiettile che, con professionalità e capacità tecniche, sono intervenuti riuscendo a bloccarlo e lo hanno arrestato. Mi è andata bene perché se l’arma fosse stata vera non so cosa sarebbe potuto accadere”.

12 febbraio, 2020