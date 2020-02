“Comandante polizia locale, la procedura rispetta tutti i criteri”

Montefiascone - Il responsabile del quinto settore Luigi Salvatori sul ricorso al procedimento che ha portato Giulia Bassi alla guida dei vigili urbani

di Michele Mari

Montefiascone – “Nuovo comandante polizia locale, la procedura rispetta i criteri di economicità, efficacia ed imparzialità”. L’ex comandante della polizia locale Luigi Salvatori, nonché ex responsabile del quinto settore, sul ricorso al presidente della Repubblica presentato dalla vigilessa Margherita Camicia al procedimento che ha portato Giulia Bassi alla guida della municipale di Montefiascone.

Salvatori, in quanto caposettore nel 2019, ha gestito tutto l’iter di mobilità interna con il quale è stata nominata comandante Giulia Bassi.

“La procedura con la quale l’amministrazione comunale di Montefiascone – spiega Luigi Salvatori – mi ha incaricato di individuare il nuovo comandante della polizia locale rispetta pienamente i criteri di economicità, efficacia e imparzialità richiesti alla pubblica amministrazione, consentendo, tra l’altro, un risparmio di circa 40mila euro annui che sarebbero invece stati necessari per i compensi di un comandante scelto dall’esterno”.

Andando con ordine, il maggiore Luigi Salvatori, storico comandante della polizia locale di Montefiascone lo scorso 1 ottobre è andato in pensione. Precedentemente la giunta comunale, con la delibera numero 175 del 31 luglio 2019, ha dato direttive per il suo posto vacante stabilendo di ricorrere alla mobilità interna.

Nel mese di settembre è stato emesso un avviso a cui è seguita la determina 58 del 4 settembre con la quale veniva pubblicato il bando per la selezione interna fra tutti i dipendenti del quinto settore del comune di Montefiascone

All’avviso ha risposto soltanto la dipendente Giulia Bassi, con richiesta protocollata il 7 settembre.

Infine è stata pubblicata la determina numero 60 del 12 settembre con l’assegnazione “a tempo indeterminato, per mobilità interna al quinto settore – polizia locale, alla dipendente di ruolo Giulia Bassi per il posto e il profilo professionale di funzionario- comandante della polizia locale, vacante dal 1 ottobre 2019”.

Ma non tutti sono stati d’accordo su questa nomina e per questo il 12 dicembre 2019 la vigilessa in forza al comando di Montefiascone Margherita Camicia ha presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica. Per questo la giunta comunale, con delibera numero 1 del 10 gennaio, ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente nel ricorso, conferendo l’incarico all’avvocato Enrico Michetti.

“È legittima e va rispettata – continua Luigi Salvatori – la scelta di chi si sente leso in un qualunque suo diritto e ricorre ai rimedi giurisdizionali, meno attenta, anzi precipitosa e pervenuta, mi sembra l’affermazione apodittica e aprioristica fatta da qualcuno sulla legittimità del ricorso, che, come è a tutti noto, costituisce la prima attività dell’organo di giurisdizione amministrativa. La questione è ormai rimessa alla cognizione dell’autorità giudiziaria e quindi ogni commento come anche ogni preventivo schierarsi da una parte o dall’altra non ha senso e anzi risulta poco rispettoso del lavoro dei giudici. L’amministrazione ha correttamente scelto di resistere in giudizio coerentemente con la scelta a suo tempo fatta di incaricarmi della proceduta e successivamente di avvallarne gli esiti”.

Salvatori sottolinea che il ricorso non produrrà nessuna spesa all’ente e si sofferma sulla drastica carenza di personale del corpo di Montefiascone.

“In ogni caso, sappiano i cittadini di Montefiascone – aggiunge l’ex comandante dei vigili urbani del paese – che, per il principio che le spese seguono la soccombenza e per il principio della responsabilità personale del responsabile del procedimento, nessun onere economico graverà mai sulle casse comunali. Disponiamoci quindi ad attendere con serenità e fiducia, ognuno per la sua parte, le decisioni dei magistrati, evitando polemiche strumentali che possono servire solo ai politici per avere visibilità e argomenti di discussione ma che certo non aiutano l’attività del corpo di polizia locale che con scarsità di personale a tutti nota, svolge con sacrificio, professionalità e competenza il suo lavoro al fine di concorrere alla sicurezza di tutti i cittadini”.

Michele Mari

3 febbraio, 2020