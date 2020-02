Consorzio di bonifica dell’Etruria meridionale e Sabina, sospese le elezioni

Viterbo - Lo ha deciso il Tar del lazio - Il tribunale si riunirà il 18 febbraio in camera di consiglio per la decisione definitiva

Viterbo – Consorzio di bonifica dell’Etruria meridionale e Sabina, elezioni momentaneamente sospese.

La decisione arriva direttamente dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato dagli Agricoltori riuniti contro i regolamento elettorale per il rinnovo della cariche del consorzio e l’esclusione delle liste.

Il Tar, si legge, “accoglie l’istanza ai limitati fini di consentire che l’assemblea di cui in

motivazione, da convocarsi a cura del Commissario straordinario, si svolga in data successiva alla camera di consiglio del 18 febbraio 2020, cui è fissato l’esame in sede collegiale della domanda cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall’amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.

Se ne riparla, quindi, dopo il 18 febbraio giorno in cui il Tar si riunirà in camera di consiglio per deicdere sulla richiesta di annullamento della “deliberazione del commissario straordinario del consorzio di Bonifica “Etruria Meridionale e Sabina” n. 13 del 27.01.2020 nella parte in cui viene esclusa la lista n. 2 denominata “Agricoltori Riuniti”.

6 febbraio, 2020