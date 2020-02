Coronavirus: tre i contagiati, la moglie del 38enne e un amico

Cronaca - La donna insegna in un liceo - Invito dall'assessore regionale al Welfare a rimanere a casa nei due comuni dove vivono le persone infettate

Milano – Coronavirus, sono tre i contagi in Italia, oltre al 38enne anche la moglie e un amico. Sono in terapia intensiva.

L’uomo è di Castiglione d’ Adda, in provincia di Lodi ed è ricoverato all’ospedale di Codogno, positivo al test.

Le sue condizioni sono considerate molto gravi. Positiva al test pure la moglie, insegnante di liceo e con lei pure un conoscente stretto. I due sono ricoverati all’ospedale Sacco di Milano.

“Si invitano i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare ed evitare contatti sociali – avverte l’assessore regionale lombardo al Welfare Giulio Gallera – per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori, l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il 112, che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte, oppure a eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”.

Il 38enne lavora per una multinazionale e secondo i sanitari, dopo la cena ha incontrato decine di persone.

Negli ultimi quattro giorni ha svolto molte attività, cene, attività sportive, un corso di formazione. I medici stanno ricostruendo i suoi spostamenti e le persone incontrate.

21 febbraio, 2020