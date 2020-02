“Dal sindaco parole assurde e inaccettabili sul coronavirus”

Orte - Il Partito democratico critica le dichiarazioni di Giuliani a Tusciaweb sul rischio di contagio in città

Orte – Parole “assurde e inaccettabili”, secondo il Pd di Orte, quelle rilasciate dal sindaco Angelo Giuliani a Tusciaweb sui rischi di contagio di coronavirus sul territorio comunale. In una nota sulla sua pagina Facebook, il circolo dem di corso Garibaldi critica duramente il primo cittadino, affermando che “sembra seguire più le fake news che spopolano in rete piuttosto che un serio e pacato approccio al problema della prevenzione del coronavirus”.

“Prospettare che orde di cinesi infetti possano contagiare Orte è solo una forma di allarmismo, alimentando quell’avversione per il diverso e lo straniero di cui non si sente certamente il bisogno” continua il Pd.

“Certe dichiarazioni del nostro sindaco – chiude la nota – non servono ad aumentare il livello di sicurezza dei cittadini, ma rispondono più ad una logica di allineamento politico allo schieramento sovranista e non tengono in minima considerazione i problemi che in Italia tante famiglie e cittadini cinesi stanno vivendo, essendo spesso oggetto del più becero sciacallaggio”.

7 febbraio, 2020