Civitavecchia - L'appello della madre della ragazza: "Jasmin, torna a casa" - Le forze dell'ordine hanno fatto scattare le ricerche

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Sedicenne scompare da Civitavecchia. La ragazza, Jasmin, ieri mattina si sarebbe allontanata da zona Marangone.

A lanciare l’allarme è stata la madre della giovane, con un appello via Facebook. Sul social network è stata condivisa anche una foto della ragazza.

“Sono disperata – inizia il post -. Mia figlia di 16 anni è sparita da Civitavecchia ieri mattina, sabato, da zona Marangone – Repubblica dei ragazzi. È senza soldi e senza telefono”.

Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche.

“Chiunque l’abbia vista o notato qualcosa – continua la madre della 16enne – me lo faccia sapere al più presto. Nel caso, contattami privatamente o chiamate la polizia. Ringrazio in anticipo tutti quanti per l’aiuto”.

Poi un appello direttamente alla figlia. “Jasmin, torna a casa – si legge nel post -. Lo sai che mamma sta lottando con tutte le sue forze e non permetterà a nessuno di farti del male. Sei la vita, ti amo tanto”.

Chiunque abbia notizie può contattare le forze dell’ordine o, come è scritto nel post su Facebook, il numero 3713405903.

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020