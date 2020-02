“Scendi da lì”, ma il 25enne si butta dalla finestra e precipita sul camper…

Montefiascone - L'inquietante filmato del 25enne che salta dal primo piano e finisce sul mezzo - VIDEO

Montefiascone – Venticinquenne si butta dalla finestra e precipita su un camper. Gli inquietanti istanti immortalati in un video, che sta circolando sui social.

Intorno alle 14 di mercoledì, per motivi ancora d’accertare, un venticinquenne ha distrutto la sua abitazione. Si tratta di un appartamento all’interno di un condominio di via Cardinal Salotti, a Montefiascone.

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa dopo aver sentito dei forti rumori provenire dall’abitazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

Ma a quel punto il giovane si è affacciato dalla finestra ed è salito sul davanzale. I militari hanno cercato di farlo desistere, ma il venticinquenne si è buttato dal primo piano ed è finito sul tettino di un camper parcheggiato nel piazzale sottostante. Fortunatamente, non avrebbe riportato conseguenza.

Il tutto, però, è stato immortalato in filmato che sta circondano sui social. Gli istanti ripresi sono spaventosi. Il ragazzo, seduto sul davanzale della finestra, indicando in alto e rivolto a chi stava girando il video con il telefonino, afferma: “Gli dici di farla finita di farmi finire l’acqua strana addosso? La vedo, eh”. Poi alza il dito medio, a favore di telecamera. In sottofondo si sente qualcuno, presumibilmente un carabiniere, esclamare: “Scendi da lì”. Ma il giovane si alza in piedi sul davanzale, salta giù e piomba sul camper.

I militari sono poi riusciti a farlo scende dal mezzo e lo hanno portato in caserma. Allertato il 118, il venticinquenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle di Viterbo dove è stato ricoverato per accertamenti.

21 febbraio, 2020