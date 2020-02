Viterbese, quanto mancano De Falco e Palermo…

Sport - Calcio - Serie C - Con 11 e 4 presenze i due centrocampisti, sempre ai box per infortuni, sono tra i meno utilizzati della squadra che ha estremamente bisogno della loro esperienza

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il progetto estivo della Viterbese era chiaro: costruire una rosa piena di giovani, guidati in campo da cinque o sei giocatori anziani.

A sei mesi esatti dalla prima partita della stagione, con Palermo e De Falco sempre ai box e Pacilli fuori dal progetto, è piuttosto semplice asserire che la lacuna principale della squadra risieda proprio nella mancanza di esperienza.

Gli unici tre giocatori in rosa nati negli Ottanta sono tra quelli meno utilizzati e nel rettangolo di gioco si sente. Contro il Catanzaro, per citare l’esempio più recente, Calabro è stato costretto a schierare un centrocampo formato da un ’95, due ’99 e due 2000 con un’età media di 20,8: quasi dieci in meno dei 30,5 di quello del Catanzaro, che nonostante la minor dinamicità ha avuto la meglio in quasi tutti i duelli individuali.

In un reparto nevralgico come la linea mediana l’assenza costante di due linee guida come De Falco e Palermo è un vuoto troppo importante e per capirne la reale dimensione basta affidarsi ai numeri. Nel minutaggio di squadra, calcolato sui 26 incontri tra campionato, coppa Italia e coppa Italia di serie C, De Falco è al 15esimo posto con 11 presenze e 652 minuti in campo mentre Palermo è addirittura 27esimo con 245.

Sui 2340 minuti totali giocati dalla Viterbese, l’incidenza del primo è del 27 percento e quella del secondo è poco superiore al 10 percento. Numeri impietosi per qualsiasi big, specialmente in un contesto come quello gialloblù che ne prevede pochissimi.

Per Pacilli invece, rimasto da separato in casa dopo aver rifiutato alcune proposte di trasferimento, il discorso non cambia con 12 presenze e la scomparsa graduale dai piani di una società che invece non potrebbe permettersi esuberi del genere.

Esclusi i tre sopraccitati, gli unici “over 25” della Viterbese rimangono Markic e De Giorgi, chiamati a un ruolo di ancor più rilievo visto che le assenze dei compagni sono destinate a durare ancora (per i due infortunati non esiste ancora una data certa di rientro). Per il terzino ex Catanzaro, che per necessità è diventato un jolly difensivo a tutti gli effetti, dovrebbe anche arrivare il rinnovo del contratto, come certificato dall’allenatore salentino nel corso della lunga intervista rilasciata a Tusciaweb.

Per quanto riguarda infine la squadra, reduce dal rientro traumatico dalla Calabria arrivato alle 5 di lunedì mattina, nel pomeriggio è previsto il primo allenamento della settimana tra stadio e Pilastro. Senza squalifiche in vista e con il rientro di Baschirotto e Besea, per il tecnico salentino le soluzioni aumentano sia in difesa che a centrocampo.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro (sabato)

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

S. Leonzio – Potenza

Picerno – Vibonese

V. Francavilla – Avellino

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

4 febbraio, 2020