Un genio al giorno al tempo del Coronavirus - Il vicesindaco di Tuscania Leopoldo Liberati (FdI) - VIDEO

Tuscania – “Conte sta infettando gli italiani è il primo responsabile di questa pandemia”. Duro attacco al governo del vicesindaco di Tuscania Leopoldo Liberati (FdI).

In un video diffuso su Facebook ha pesantemente criticato la gestione dell’emergenza Covid-19.

“Una considerazione – dice Liberati riferendosi all’uscita dell’ultimo decreto annunciato da Conte sabato sera – tutti stiamo aspettando cosa ci dice il decreto. A parte il sistema in cui l’ha detto, facendoci attendere fino alle 23,15 sulla pagina Facebook, ma è quello che ha detto. Questo è un matto. E’ una persona che veramente bisogna interdire.

Quello che è accaduto nell’ultimo mese è allucinante, abbiamo fatto dieci/dodici decreti legge. Ognuno andava, non a sostituire quello precedente, ma non faceva nient’altro che correggere quello che aveva detto quello prima”.

Liberati comincia a elencare: “Quello sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande diceva che dalle 6 di mattina alle 18 sono aperte e poi devono essere chiuse; come se il morbo fino alle sei di sera non prendesse.

Poi un altro decreto che diceva che possono lavorare le attività ma non le piscine, le palestre e i centri benessere, non sapendo chi ha fatto la legge che i centri benessere non sono le estetiste.

E allora io qui divento matto: quando Conte parla, ma c’è qualcuno di quegli altri imbecilli che stanno intorno al consiglio dei ministri che gli dice ‘ma che stai dicendo?”.

Ancora: “Fa un altro decreto per le estetiste. Però poi si sono scordati gli acconciatori, i parrucchieri e i barbieri, e allora un altro decreto. E intanto i morti… e noi ogni tre giorni a fare un decreto. Per quando ne viene fatto uno ancora stiamo interpretando quello precedente. Questo comporta un gran casino perché le forze dell’ordine non sanno interpretarlo e la gente va in giro”.

In un altro passaggio prende in considerazione il capitolo dello sport: “Si può fare lo sport all’aria aperta e l’attività motoria. Poi ci si rende conto che è stato fatto l’errore, quindi fanno un nuovo decreto dicendo che si può fare sport in prossimità delle proprie abitazioni. Scusate, ma come cazzo fanno quelli che stanno nelle città o in paesi di 15mila persone? Dove lo fanno, per le scale? Dove a distanza di un metro l’uno dall’altro, uno alla volta e intorno al palazzo. Ma a chi fa queste leggi dico: c’avete pensato, c’avete studiato o ci volete proprio prendere per il culo? Che qui ci state prendendo per il culo”.

Continua Liberati: “E allora chi il primo responsabile di questa pandemia in Italia? Conte! Perché ha permesso con tutti questi decreti che non sono stati interpretati o che sono stati interpretati in modo da mandare andare in giro le persone a far espandere il virus. E’ lui che deve essere arrestato. E’ lui che dobbiamo cercare di buttare giù, perché è una persona che non sa quello che fa, quello che dice e quello che vorrebbe fare.

Noi non abbiamo più liquidità. Veniamo da otto anni di crisi dove il 50/60 per cento delle attività già soffriva. I soldi la gente non li ha più ed ecco perché c’è bisogno di un intervento duro. Bisogna che chiediamo l’abbattimento del 15/20 per cento dei beni di prima necessità. La gente ha bisogno di potere d’acquisto, perché tra dieci giorni si anticipa la rivoluzione perché la gente ha bisogno di soldi”.

Infine, “Montiamo questa protesta – conclude nel video – perché altrimenti il popolo è arrivato. Conte pensasse ai morti anche, perché ho il dubbio che a Tuscania, la televisione forse ce l’hanno clonata… perché a questo punto non lo so, ditemelo voi, se è vero che al Nord ci sono tutti questi morti? Mi sa di no, perché uno che dice così è un matto. Un matto. Invece di pensare alle mascherine o ai respiratori, pensa a queste cazzate che poi le dice e tocca interpretarle. Sono incazzato, dobbiamo essere incazzati, perché così noi non difendiamo gli italiani, così noi li infettiamo, perché Conte li sta infettando”.

24 marzo, 2020