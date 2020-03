“Le parole di Liberati suonano come se fossimo in campagna elettorale…”

Tuscania - Il circolo Pd critica il video del vicesindaco in cui attacca il governo e chiede all'amministrazione di prendere le distanze da certe affermazioni - VIDEO

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Scriviamo in merito all’intervento dell’assessore, nonché vicesindaco, del comune di Tuscania Leopoldo Liberati in cui, attraverso un video apparso sui canali social, si prodigava nell’esaminare l’operato del governo nazionale per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19.

L’assessore, utilizzando un italiano alquanto riprovevole, criticava duramente il governo nazionale in merito ai decreti di urgenza messi in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Mai ci saremmo aspettati da un esponente così rilevante dell’amministrazione comunale un attacco del genere in un momento in cui tutti abbiamo deciso di mettere da parte le proprie idee politiche per uscire il prima possibile da questa situazione che giorno dopo giorno assume sempre di più connotati drammatici.

Noi tutti sappiamo e ci rendiamo conto che ogni atto, ogni singola decisione e, ahimè, qualsiasi restrizione intrapresa da chi amministra a qualsiasi livello è drammaticamente difficile da dover applicare. Pertanto, come forza politica non ci siamo permessi minimamente di criticare la giunta comunale su questa emergenza in quanto crediamo che la propaganda politica, in queste situazioni, si ridurrebbe a sciacallaggio.

Ecco perché vogliamo condannare le parole dell’assessore Liberati che hanno suonato come se ci trovassimo in prossimità di un campagna elettorale. Siamo consapevoli che a Tuscania la situazione è molto delicata. Sappiamo il duro lavoro che stanno facendo gli amministratori dai quali ci aspettiamo una netta distanza da quanto espresso dal vicesindaco Liberati.

Vogliamo approfittare di questo articolo per ringraziare tutti gli operatori della protezione civile, i volontari, i lavoratori di quelle attività che sono rimaste aperte per garantire i beni essenziali alla popolazione, i medici e gli infermieri di tutte le strutture sanitarie che ogni giorno sono in trincea per combattere questa pandemia.

In un momento come questo che stiamo vivendo prendono sempre più forza le parole del presidente Mattarella e il suo richiamo ad una maggiore unità nazionale. Tutti dobbiamo contribuire con ogni forza per contrastare questo nemico invisibile con un più marcato senso civico per il bene comune e la salute di tutti i cittadini.

Pd Tuscania

24 marzo, 2020