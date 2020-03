Covid-19, protestano i detenuti del carcere Mammagialla

Viterbo - Coronavirus - Segnalazione della Fns Cisl

Viterbo – (dan.ca.) – Proteste nel carcere di Mammagialla a Viterbo. Il motivo sarebbero i limiti imposti ai colloqui con i familiari a seguito delle misure di contenimento del Covid-19 adottate dal governo. Secondo alcune fonti, alcuni detenuti, terminata l’ora d’aria, si sarebbero rifiutati di tornare in cella.

Sarebbero stati richiamati anche i poliziotti penitenziari in ferie o dai riposi.

A segnalare le proteste √® il sindacato Fns-Cisl che riporta anche la presenza di fumo all’interno del muro di cinta di Rebibbia e di disordini in corso a Regina Coeli.

Per il segretario aggiunto del sindacato, Massimo Costantino, “Occorre che le autorit√† tutte – spiega in una nota il segretario aggiunto della Fns-Cisl Massimo Costantino – in primo modo anche il ministro della giustizia mettano in campo ogni utile misura per garantire la salute e l’incolumit√† dei poliziotti penitenziari e delle persone ristrette”.

9 marzo, 2020