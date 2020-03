Fabrica di Roma - E' stata portata all'ospedale di Civita Castellana - Intervento di 118 e carabinieri

Fabrica di Roma – Esplode una busta postale, donna ustionata alle mani.

Una donna è stata ferita dall’esplosione di una busta postale a Fabrica di Roma intorno alle 19,30.

L’esplosione è avvenuta davanti a un palazzetto in via della Mola. La donna, 55enne moglie di un agente penitenziario in pensione, avrebbe trovato la busta a terra, la avrebbe raccolta e a quel punto l’ordigno rudimentale sarebbe esploso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i carabinieri.

La donna è stata ustionata alle mani ed è stata portata all’ospedale di Civita Castellana. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto operativo di Viterbo. La vicenda non avrebbe nulla a che fare con la professione del marito della donna.

Già nelle settimane scorse sono state diverse le buste esplosive recapitate in diverse abitazioni del Lazio, e in particolare a Roma, a persone che non ricoprivano ruoli particolari. L’ipotesi è che l’autore di questa serie di attentati sia un maniaco.

L’esplosione di Fabrica di Roma potrebbe far parte di questa serie di attentati.

10 marzo, 2020