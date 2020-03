“Per lo stop a eventi sportivi aspettiamo il decreto governativo”

Viterbo - Coronavirus - Il sindaco Arena segue l'evolversi della situazione - In ballo c'è il nuoto, ma anche il calcio col derby della Viterbese

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Aspetto il decreto governativo per prendere eventuali provvedimenti”. Coronavirus, il sindaco Giovanni Arena segue l’evolversi della situazione a Viterbo.

Da poco è stato informato dei due casi, ma ci sono gli eventi sportivi in programma nel capoluogo, che dipendono dall’eventuale provvedimento del governo.

Si parla di uno stop ad attività sportive e culturali su tutto il territorio nazionale. In questo caso, nella città dei Papi, le prime iniziative che verrebbero meno, sono la manifestazione alla piscina comunale di nuoto, ma c’è anche la gara della Viterbese, il derby col Rieti.

“Vedremo quali saranno i provvedimenti, se esce come sembra, dovremo sospendere le attività programmate, di nuovo ma c’è pure il calcio. In base a questo, in contatto con il prefetto vedremo il da farsi”.

In queste ore si va facendo strada anche lo stop di un mese alle lezioni scolastiche.

Articoli: “I campionati di nuoto ci saranno, con limitazioni all’accesso in piscina”

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020