“Ho paura per mio figlio, comincio a pensare al peggio…”

Valentano - La madre di Cristofer Gabriel Bonini, il parrucchiere 29enne scomparso, lancia un appello disperato per ritrovarlo

Valentano – “Mio figlio è un bravo ragazzo. Educato. Pacifico. Non ci aveva mai fatto preoccupare così tanto. Non si era mai allontanato da casa così a lungo senza dircelo”. Ayda Sokol, la madre di Cristofer Gabriel Bonini è in preda all’angoscia.

Di suo figlio, 29 anni, non c’è più traccia da giovedì 27 febbraio, quando è uscito dalla sua casa a Valentano per incontrare degli amici. “Di preciso non so chi fossero, né dove avessero appuntamento – spiega -. Difficile potesse essere a Valentano… forse a Viterbo”.

Giovedì Cristofer aveva passato la giornata in casa, aiutando sua madre con delle faccende. È uscito intorno alle 18,30. La Fiat Panda blu e un abbigliamento casual: jeans, t-shirt scura, giubbotto blu e scarpe da ginnastica.

“Io sono mezza morta… – dice Ayda -. Non mi spiego cosa possa essere successo. Lui non è un ragazzo ‘agitato’ o ribelle. È un buono. Non è abituato a bere o a eccessi vari. Anche per questo sono in ansia”.

Cristofer e la madre hanno un legame speciale. Sono venuti in Italia insieme quando lui aveva sui 12 anni. Abitano praticamente attaccati: lui ha il suo appartamento, in una villetta bifamiliare condivisa con la madre e il marito. Lei estetista, lui parrucchiere con esperienze a Milano, Roma, Perugia e Zurigo. Avevano aperto un negozio a Viterbo sopra il Sacrario: lavoravano insieme.

“Un’azienda nata dopo tanti anni di studio e sacrificio – scriveva lui su Facebook -. Un’azienda che alla base ha prima di tutto un pilastro molto importante: l’amore di una madre per il suo unico figlio. Poi la giusta miscela di determinazione, volontà, voglia di imparare, passione e amore per un mondo unico che ti toglie tanto, ma altrettanto ogni giorno ti riempie di grandi soddisfazioni”.

“In questo momento – spiega la mamma – siamo un po’ in stand-by, dobbiamo aprire il negozio nuovo. Siamo legatissimi: me l’avrebbe detto se c’era qualcosa che non andava. Non l’avevo visto né triste, né preoccupato. Non mi era sembrato avesse problemi. Ora però io sto tremendamente in pensiero. Ho cominciato già a pensare cose brutte perché sono troppi giorni che non si fa sentire… Non è da lui”.

1 marzo, 2020