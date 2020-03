Piscina comunale, full immersion per la gestione

Viterbo - Comune - Oggi due commissioni si riuniscono una dietro l'altra - Opposizione pronta a dare battaglia

Viterbo – (g.f.) – Piscina comunale, oggi la full immersion in commissione.

Doppio tuffo. C’è da affidare la gestione dell’impianto natatorio e la maggioranza pare avere fretta. Si comincia alle 9,30 con la proposta d’integrazione al regolamento di gestione impianti sportivi comunali in prima.

La delibera in discussione prevede che: “nel caso d’attivazione su uno o più impianti di centri federali riconosciuti, la gestione sarà disciplinata da specifica convenzione con la federazione nazionale”.

Al momento, però, a Viterbo non ci sono centri federali riconosciuti. Non ancora.

La quarta commissione, chiamata a riunirsi due ore dopo la prima, alle 11,30 deve esaminare proprio questa eventualità. L’istituzione di un centro federale presso la piscina comunale di Viterbo.

Ovvero, affidare per i prossimi otto anni l’impianto natatorio alla Federazione italiana nuoto, che attualmente sta mantenendo aperta la struttura in via provvisoria, dopo che i precedenti gestori hanno riconsegnato le chiavi.

C’è da scommettere che l’opposizione darà battaglia. Il consiglio comunale aveva predisposto le linee guida per arrivare a una gara d’appalto e individuare un gestore, ma il centrodestra è intenzionato a percorrere un’altra strada.

Nel 2022 Roma ospiterà i campionati europei di nuoto e come fatto notare dal sindaco Giovanni Arena, per l’impianto e la città potrebbe essere l’occasione di mettersi in mostra, vista la vicinanza con la capitale. Da qui, l’idea dell’affidamento a Fin.

Argomenti che non sembrano convincere la minoranza, preoccupata per l’aspetto economico e per possibili ripercussioni nell’utilizzo da parte di privati e società che oggi usufruiscono degli spazi.

La gara non è nemmeno cominciata.

3 marzo, 2020