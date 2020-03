Spallanzani: “Nell’istituto 20 ricoverati con il coronavirus”

Roma - Il nuovo bollettino dell'ospedale specializzato in malattie infettive: "Solo tre casi in respirazione assistita, 22 pazienti in dimissione"

Roma – Sono 20 attualmente i pazienti positivi al coronavirus tra i 56 ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma.

L’ultimo bollettino medico diffuso dall’istituto nazionale per le malattie infettive fa sapere che “tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”.

L’ospedale spiega che “tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del nord del paese o con un caso confermato”.

Nel frattempo, sono in fase di dimissione “22 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono piĆ¹ ospedalizzazione”.

4 marzo, 2020