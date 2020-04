Viterbo - Il racconto di Luciana Manipoli, figlia di una paziente che era ricoverata al terzo piano di Villa Immacolata e poi trasferita a Belcolle - La donna aveva chiesto con insistenza i tamponi che secondo lei erano stati fatti solo ad alcuni del personale e non agli ospiti

Viterbo – “Mia madre è positiva al Coronavirus”. La voce di Luciana Manipoli è quella di chi ha ricevuto una notizia che non avrebbe mai voluto sentirsi dire. Sua madre di 92 anni era ricoverata a Villa Immacolata. Martedì sera è stata portata a Belcolle per una “grave insufficienza respiratoria”. Ieri pomeriggio la comunicazione dell’esito positivo al tampone.

Dopo i casi di Covid-19 registrati nella struttura, la donna, che non vede la madre dal 9 marzo, dice di aver provato a parlare col direttore per chiedere controlli. Non avrebbe mai ricevuto risposta.

“E’ positiva – dice Luciana Manipoli – mia madre è positiva. L’hanno trasferita al reparto Covid. E’ positiva. E non credo sia la sola.

Questo per evidenziare la situazione di pericolo che loro, che il direttore ha volutamente tenuto in quel reparto perché ha fatto credere che i tamponi fossero stati fatti. Invece, sono stati eseguiti solamente su poche persone del personale scelte ad hoc, e cioè quelli che non erano stati in contatto e che sarebbero risultati negativi.

A nessun famigliare, però, è stato fatto il tampone dal giorno 16 e 19 marzo quando si sono verificati i casi. A nessuno di quel reparto. Noi non sapevamo nulla perché non li abbiamo visti più – conclude – ma Bernardina Bartoli è positiva”.

– Comunico che mia madre Bartoli Bernardina, ricoverata al 3 piano (riabilitazione) della struttura di Villa Immacolata (VT) e trasportata al PS di Belcolle il 31 Marzo 2020 alle 18 e 45 con grave insufficienza respitatoria è risultata positiva al covid19 (abbiamo appena avuto il risultato del tampone dall’ospedale BelColle).

Mia madre era nella suddetta struttura dal 04 Febbraio 2020 e non ha avuto contatti con noi familiari dal 09 Marzo 2020.

Nella struttura si erano già verificati due casi accertati di covid19 a metà marzo 2020 a seguito dei quali la struttura non ha effettuato tamponi a tappeto sia sul personale che sui pazienti pubblicando stamani sul giornale locale un articolo dove si sostiene che i tamponi a Villa Immacolata erano tutti negativi omettendo che i pochi test effettuati sono stati fatti a doc solo ad alcuni dei dipendenti ed a nessuno dei ricoverati (come mia madre).

2 aprile, 2020