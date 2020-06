La famiglia di Zanardi: “Obiettivo tricolore deve continuare”

Tarquinia - La staffetta voluta dall'atleta di handbike, durante la quale ha avuto ieri un terribile incidente, proseguirà - Oggi la tappa viterbese

di Stefania Moretti

Tarquinia – “Obiettivo tricolore” passerà a Tarquinia.

La staffetta voluta da Alex Zanardi, per simboleggiare la ripartenza dell’Italia, non subirà cambi di programma. Lo ha annunciato stamattina il comune di Tarquinia. “Lo sport non si ferma – si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale -. È stata presa questa notte la decisione da parte della famiglia di dare continuità alla staffetta e all’evento di Obiettivo 3″, la società sportiva creata da Zanardi per diffondere lo sport tra i disabili.

Inizialmente, lo stesso comune di Tarquinia aveva comunicato che la tappa in città non si sarebbe tenuta. Questo ieri, subito dopo l’incidente che Zanardi ha avuto in handbike proprio durante una delle tappe di “Obiettivo tricolore”, a Pienza. Si è scontrato con un camion, dopo che la traiettoria della sua bici ha deviato inspiegabilmente. Ora è ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena, in condizioni stabili ma gravissime, dopo l’intervento di neurochirurgia e maxillofacciale andato avanti per ore, ieri.

“Le condizioni di Alex Zanardi sono stazionarie – continua l’avviso del comune di Tarquinia -. La tappa passerà dunque a Tarquinia e il nostro atleta Tiziano Monti prenderà il testimone da Alessandro Cresti. L’orario di arrivo è previsto per le 14 circa a piazza Cavour. Eventuali cambi di programma o modifiche verranno comunicate in tempo reale. Purtroppo non ci sarà la festa che avevamo organizzato ma noi ci saremo per dare il nostro sostegno alla manifestazione e agli atleti”.

Quella della staffetta Obiettivo tricolore era stata un’idea di Zanardi. L’ennesimo dei mille modi in cui aveva declinato il concetto di “ripartenza”, a lui carissimo. “La vita, per me, è una continua ripartenza”, diceva. Nel 2001, l’incidente che gli costò le gambe, in Germania mentre disputava una gara dell’IndyCar.

La doppia amputazione e sette arresti cardiaci: nessuno credeva sarebbe sopravvissuto, invece è tornato campione, su quell’handbike conosciuta per caso. Ce l’aveva montata sulla macchina un certo Vittorio Podestà, con cui litigò per un parcheggio: quel giorno trovò un amico e una passione. L’handbike, la bici che si guida con le braccia, gli ha fatto fare incetta di medaglie d’oro ai campionati mondiali e alle Olimpiadi.

Ora, la vita che si accanisce un’altra volta. E oggi, l’appuntamento a Tarquinia per continuare l'”Obiettivo tricolore” di Alex.

Cos’è “Obiettivo tricolore”

20 giugno, 2020