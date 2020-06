“L’ennesima figura di m… non voto con la maggioranza se non puliamo le frazioni”

Viterbo - Anche Merli (Lega) minaccia di non sostenere il centrodestra nell'approvazione del bilancio e del regolamento della piscina

Viterbo – Un altro avvertimento al sindaco Giovanni Arena da un consigliere della sua maggioranza.

Dopo la protesta di Elisa Cepparotti, che minaccia di non votare i provvedimenti del centrodestra se non si strapperà Bagnaia all’abbandono (col sostegno di Antonio Scardozzi di Fratelli d’Italia), arriva una nota di Valter Rinaldo Merli, altro consigliere in quota Lega, che fa autocritica attaccando pesantemente l’amministrazione.

“Tanta solidarietà ai colleghi consiglieri di maggioranza Cepparotti e Scarrozzi – scrive Merli -: l’ex frazione di Bagnaia è nel più completo abbandono, erba alta, strade dissestate, infestanti che sembrano alberi e altro ancora, come del resto anche la nostra città. Non c’è Covid che tenga”.

Il degrado, secondo Merli, è stato portato “in dote” dai precedenti amministratori. Ma non può essere un pretesto per continuare su questa strada. “Abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione l’incuria e anche la nuova amministrazione non sta facendo quello che ci eravamo prefissati due anni fa in campagna elettorale – osserva il consigliere comunale di maggioranza – cioè risollevare la città e portarla al lustro che merita. Non ci stiamo riuscendo, quindi la colpa è nostra, abbiamo un’amministrazione ferma, dove nulla cammina ma anche non si vuole fare camminare niente. Si va solo avanti, ma questa non è la strada per andare in Paradiso: in due anni solo cose di ordinaria amministrazione niente di più“.

Un malcontento corale per l’incuria sulle frazioni che lega pezzi di maggioranza all’opposizione. “Parlando delle nostre ex frazioni ognuna di esse non è più importante o meno dell’altra – spiega Merli -: se i lavori si fanno a Bagnaia e San Martino si devono fare anche nelle altre rimanenti, Sant’Angelo e Roccalvecce, Tobia, La Quercia, Grotte santo Stefano e Fastello, dove ieri quella comunità si è adoperata con i suoi cittadini a ripulire la frazione dall’erba e dagli infestanti cresciuti a dismisura”.

Merli non usa mezzi termini: “Su tutto questo, ieri la maggioranza ha fatto l’ ennesima figura di m…a, perché, pagando le tasse e le imposte comunali, non è il cittadino che deve pulire, ma l’amministrazione comunale. Ho già detto non c’è Covid-19 che tenga e non ci sono frazioni di serie A, B o C, il territorio comunale va pulito tutto in egual modo, non chi sì e chi no, una frecciatina in questo caso anche all’assessore delle Frazioni”.

Il consigliere della Lega, quindi, sposa in pieno le ragioni di Cepparotti e Scardozzi e della loro protesta. Nuovo segnale di scricchiolii sinistri di una maggioranza divisa, che rischia grosso, avendo molte decisioni importanti per la città da prendere prossimamente. “Se tutte le ex frazioni non saranno pulite in egual modo non sosterrò con il mio voto i provvedimenti della maggioranza a Palazzo dei Priori – conclude Merli -. Ora c’è da approvare il regolamento della piscina e il suo affidamento e entro fine luglio il bilancio. Il sindaco è avvertito”.

7 giugno, 2020