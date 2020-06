Grotte di Castro - Pena ridotta di due anni rispetto ai dieci anni per spaccio del primo grado

Grotte di Castro – (sil.co.) – Mezzo quintale di cocaina nel Tir carico di patate, otto anni in appello al camionista che era stato condannato a dieci anni per spaccio con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato dal gip Francesco Rigato al termine del processo di primo grado celebrato a Viterbo il 25 luglio dell’anno scorso.

Cinque mesi prima, l’8 febbraio 2019, l’uomo era stato fermato a Grotte di Castro con 46 chili e rotti di droga dalla guardia di finanza, che stava indagando su un presunto traffico internazionale di cocaina. A maggio 2019, dopo tre mesi a Mammagialla, aveva ottenuto gli arresti domiciliari in Puglia.

Imputato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente un autotrasportatore incensurato, Angelo Carmelo Fiore, 66 anni, di Ostuni, in provincia di Brindisi, difeso dagli avvocati Lolita Maria Buonfiglio Tanzarella e Samuele De Santis, che ieri ha ottenuto davanti ai giudici della corte d’appello di Roma uno sconto di due anni.

Le fiamme gialle hanno intercettato e seguito il tir sospetto al suo ingresso in Italia proveniente dall’Olanda. Il mezzo è stato poi bloccato e perquisito una volta giunto nel Viterbese, non appena scaricate le patate da seme al consorzio Ccorav, che raggruppa i produttori della zona.

Suddivisa in 39 panetti, la droga era occultata in un doppio fondo ricavato in un comparto del vano di custodia della ruota di scorta, sul lato destro del rimorchio.

20 giugno, 2020