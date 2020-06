Raffaele Trua è morto

Viterbo - Non ce l'ha fatta l'ex pallanuotista di 24 anni che con la moto si è schiantato contro un albero sulla Sammartinese

Viterbo – Raffaele Trua non ce l’ha fatta. L’ex pallanuotista di 24 anni è morto in serata al policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da tre giorni.

Il ragazzo aveva riportato serie fratture e ferite su diverse parti del corpo, ma soprattutto un gravissimo trauma cranico, in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di martedì sulla Sammartinese.

Per cause in corso d’accertamento da parte della Polstrada, Trua ha sbandato con la moto, ne ha perso il controllo, è finito fuori strada per poi schiantarsi violentemente contro un albero nei pressi del cimitero di San Martino al Cimino.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trovato in condizioni disperate ed elitrasportato in codice rosso al Gemelli. Nel policlinico della Capitale, nella notte tra martedì e mercoledì, ha subito un delicatissimo e lunghissimo intervento. Già da ieri si parlava di morte cerebrale, nella serata di oggi è stato accertato il decesso.

Il 24enne era ben voluto da molti a Viterbo, dove era conosciuto negli ambienti sportivi e non solo. Un bel ragazzo dagli occhi azzurri, che nessuno dimenticherà mai. L’amore per lo sport: la pallanuoto e l’arrampicata su tutti. In tantissimi si stanno ora stringendo al dolore lancinante della famiglia Trua, molto stimata nel capoluogo e in provincia.

26 giugno, 2020